UE: Tomasello (Pd), sconcerto per rapporto su polizia italiana

PORDENONE – “Respingiamo con sconcerto le accuse alle forze dell’ordine e ribadiamo la piena fiducia nel loro operato. Donne e uomini in divisa, a Pordenone come in tutta Italia, lavorano ogni giorno con professionalità, impegno e spirito di servizio, garantendo la sicurezza di tutti, senza distinzioni.

A loro va la nostra solidarietà e il nostro grazie, che si associa alle espressioni del presidente Mattarella”.

Lo dichiara il segretario della Federazione del Partito democratico di Pordenone, Fausto Tomasello, in merito al recente rapporto pubblicato dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa.

Il segretario PD esprime inoltre “stima e vicinanza al questore di Pordenone Giuseppe Solimene e al prefetto Michele Lastella, cui ribadiamo l’impegno alla collaborazione e al dialogo, anche in vista della promozione di una cultura dell’inclusione e del rispetto, contrastando ogni forma di discriminazione e intolleranza”.

“Affidiamo ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni europee – aggiunge Tomasello – di operare per un confronto basato su dati oggettivi, costruttivo, franco e aperto, al fine di superare eventuali criticità e garantire la coesione sociale e di pieno rispetto dei diritti fondamentali per tutti”.