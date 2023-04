Ultimo weekend per visitare la mostra di Eisner al PAFF!

PORDENONE – C’è tempo fino a domenica 16 aprile per visitare la mostra “The Spirit of Will Eisner” al PAFF! International Museum of Comic Art, la più grande esposizione mai realizzata in Italia dedicata al massimo esponente del Graphic Novel.

In un allestimento coinvolgente e immersivo, il visitatore può percorrere la carriera di Eisner tra 180 opere originali dalle tavole di The Spirit fino ai capolavori della maturità, come Contratto con Dio, la Trilogia di New York.

Sabato 15 e domenica 16 aprile il pubblico può anche partecipare alle visite guidate alla mostra in programma alle 16 e condotte da Roberto Fratantonio.

Il ricco carnet di proposte del PAFF! si compone anche della mostra “Strip Art – Sogni e realismo nei primi Maestri del Fumetto”, con oltre 50 strisce originali di grandi autori statunitensi, le cui visite guidate sono in programma sabato 15 e domenica 16 aprile alle 15:30, “Nel segno di Tex” con le tavole di Emanuele Barison dedicate al famoso ranger e dell’esposizione permanente, appena inaugurata, che rappresenta la punta di diamante della qualificata offerta dell’International Museum.

È possibile prenotare on line la visita dal sito www.paff.it con un risparmio sul biglietto: il ticket è valido per due ingressi da effettuare nell’arco di 30 giorni.

Il PAFF!, in qualità di contenitore culturale creativo, offre anche opportunità di aggiornamento e crescita per il lavoro e le professioni, con un ampio catalogo di corsi di formazione tenuti da autorevoli docenti.

Il calendario dei prossimi appuntamenti ha inizio venerdì 21 aprile con due corsi a cura di Alessandro Bonaccorsi, il creatore del format “Disegno brutto”; il 26 aprile con “Dalla Comunicazione Effimera a Tik Tok” con la specialista di marketing digitale Sara Tortelli e la responsabile dei contenuti multimediali per la mostra permanente dell’International Museum of Comic Art Silvia Moras; l’8 maggio con il trainer Paolo Largo e l’esperta di formazione manageriale Valeria Salvatico che, in quattro appuntamenti, insegnano a “disegnare” buone relazioni attraverso il format “Risonanze”.

Informazioni e iscrizioni si trovano nel sito www.paff.it, nella sezione Offerta formativa professionale.