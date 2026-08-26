Una “finestra sulla magia” l’evento multimediale delle Giornate per Teatro Urbano 2027

PORDENONE – Il cinema muto lascia lo schermo bianco e diventa l’innesco per una festa di luce, colori, musica e danza, un evento cross-mediale che intreccia cinema, projection mapping e performance dal vivo in un dialogo continuo fra antico e contemporaneo, fra virtuale e reale.

Accadrà venerdì 28 agosto in Piazza della Motta a Pordenone, a partire dalle ore 21, con “A Window into the Magic”, una finestra sulla magia, l’evento ideato e realizzato dalle Giornate del Cinema Muto per TU27, Teatro Urbano 27, il teatro a cielo aperto inaugurato dal Comune di Pordenone in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

Alla sua nascita, il cinema fu un’esplosione di fantasia, un’arte capace di creare visioni nuove e di condurre gli spettatori in una dimensione inedita. Con “A Window into the Magic” si vuole offrire a tutti, grandi e piccoli, un’esperienza altrettanto immersiva recuperando quell’effetto di novità e facendo riscoprire la forza delle prime immagini in movimento. Le facciate dei palazzi diventano i multischermi su cui si muovono, fra le spettacolari scenografie virtuali create dal direttore artistico Federico Cautero, acrobati, danzatori e atleti di oltre cent’anni fa, resi immortali dal cinema, mentre in diversi punti della piazza giovani ballerine, vestite dei preziosi costumi di Nicolao Atelier (Venezia), si esibiscono nelle coreografie di Morena Barcone (Danza Step, Trieste) ispirate ai movimenti di quei lontani precursori, in un continuo gioco di specchi tra l’azione live e il montaggio cinematografico. A completare la festa, l’accompagnamento musicale dal vivo di Günter Buchwald (tastiera e violino) e Frank Bockius (percussioni).

Selezionati dal direttore delle Giornate Jay Weissberg con Paolo Tosini e provenienti da diversi archivi italiani ed europei, partner storici del festival, i film originali – a partire dalla coloratissima Danza serpentina – risalgono agli ultimi anni dell’Ottocento e ai primi del Novecento. Queste immagini, che celebrano l’armonia e l’energia del movimento, diventano materia viva per un nuovo gesto creativo che trasforma la piazza in un’originale quinta teatrale in continuo divenire, un luogo immersivo dove ogni spettatore diventa parte integrante dell’esperienza.

“A Window into the Magic” dura complessivamente 25 minuti e sarà rappresentato due volte, alle ore 21 e alle ore 21.30. In caso di maltempo, l’appuntamento si sposta a sabato 29 agosto, con inizio sempre alle ore 21. Accesso libero.