Una Neonis a metà cede ad uno scintillante Spilimbergo

Non basta la Neonis in formato Aquile solo per un tempo, per fermare uno scintillante Spilimbergo, che meritatamente viola la Bombonera al termine della propria migliore prestazione dell’anno.

Vallenoncello parte con le marce basse e subisce già dall’inizio l’aggressività difensiva ospite, che si tramuta in facili canestri in transizione: il 10-26 del primo quarto è l’esatta fotografia della situazione.

Nel secondo periodo Spilimbergo tenta il colpo del ko, ma un Crestan da 7 punti tiene la Neonis in linea di galleggiamento: 32-50. I 50 punti subiti in un tempo sono il record storico negativo per Vallenoncello.

Al rientro dagli spogliatoi si rivedono le vere Aquile: prima bloccano l’emorragia difensiva e in tre minuti con un break di 14-3 ricuciono la gara sul 59-63. Ma le energie latitano, e la Vis piazza il controbreak per il 59-72. Finita? Sì, per una squadra normale, non per le Aquile. La Neonis erode poco alla volta il vantaggio ospite e con due magate di un Margoni da categoria superiore trova il -4 a 1’ dal termine sul 81-85. Spilimbergo barcolla ma non molla, e facendo appello alla maggiore esperienza porta a casa il match.

Dopo 16 vittorie di fila, due sconfitte ininfluenti possono anche starci. Ora la testa va ai prossimi cinque match, da approcciare con la giusta concentrazione, in ottica di preparazione ai playoff. Da segnalare infine l’esordio della guardia/ala 2006 lettone Diks Bortnikovs.

NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO – VIS SPILIMBERGO 83-89 (13-18, 39-33, 51-51)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 10, Maluta, Girardo 10, Bortnikovs, Maralossou 4, Crestan 20, Bovo 7, Righetti 2, Margoni 7, Kuvekalovic 23, Piarchak. Non entrato: Mosconi. All. Brecciaroli.

VIS SPILIMBERGO: Baldin 6, Bertuzzi10, Passudetti 5, Studziinskij 8, Morello 23, Gallizia 11, Gaspardo 14, Varuzza 9. Non entrati: Desiderio, Hyso, Sovran. All. Piasentin.

Arbitri: Angeli di Cordovado (PN) e Antoniolli di Pordenone

Note: Usciti per 5 falli: Studziinskij (Spilimbergo), Righetti (Neonis). Tecnico a Brusamarello e alla panchina Neonis.