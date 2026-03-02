9.3 C
Una Neonis spumeggiante riprende la corsa verso i playoff

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

La Neonis con un secondo tempo da vere Aquile, in un colpo solo centra tre obiettivi. Riprende il cammino vincente, scaccia i fantasmi delle sconfitte contro Ormelle e Spilimbergo e inserisce al meglio i due rinforzi Galic (2002 ala grande da 202 cm e 98 kg, proveniente da Mesagne) e la guardia lettone 2007 Bortnikovs, letale tiratore (4/6 contro Trieste) dall’arco.

Dopo un primo tempo in cui Vallenoncello appariva insolitamente molle e distratta, perdendo palloni e concedendo rimbalzi offensivi come mai quest’anno, negli spogliatoi evidentemente coach Brecciaroli premeva il tasto ON e al rientro in campo le Aquile tornavano Aquile. Difesa, ritmo, gioco in transizione e già dopo 4’ sul 52-38 l’inerzia era saldamente in mano a Vallenoncello, per restarvi. Decisiva in questo frangente la combo “stoppata-tripla” in meno di 5” messa in piedi da Galic: dal possibile -5 Trieste si vedeva ricacciata sul -10 e da lì partiva il 16-3 che chiudeva il match.

Ora la Neonis ha un’altra settimana per inserire i nuovi e per prepararsi, anche fisicamente, per i prossimi playoff. Sabato nuovo test a Trieste, contro un Bor in striscia positiva da 5 giornate.

NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO – BASKET TRIESTE 99-63 (22-16, 42-35, 73-46)

NEONIS VALLENONCELLO: Maluta 9, Girardo 2, Bortnikovs 16, Crestan 11, Bovo 3, Righetti 8, Margoni 7, Kuvekalovic 25, Piarchak 7, Galic 11. Non entrato: Brusamarello. All. Brecciaroli.

BASKET TRIESTE: Scutiero 2, Adduca, Colussi 8, Facchin 3, Crechici 10, Cossutta 16, Morgut, Martucci 3, Traversin 5, Desobgo Djoumessi 2, Cinquepalmi 10, Bregant 4. All. Bazzarini.

Arbitri: Luchesi di Trieste e Colombo di Pordenone

Note: Nessun uscito per 5 falli. Tecnico a Piarchak (Neonis) e alla panchina Basket Trieste.

