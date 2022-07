Uniti & Digitali, progetto Ascom-Sviluppo e Territorio per rilanciare commercio locale

PORDENONE – Sono 14 i Comuni della provincia di Pordenone che hanno aderito a questa rivoluzione digitale, per una rete complessiva di 250 esercizi su 290.000 abitanti, ai quali oggi si aggiungono anche i commercianti di Cordenons e Cordovado con un obiettivo ambizioso di circa 300 aderenti.

“Un’iniziativa per aiutare le piccole realtà attraverso una piattaforma digitale che serva da incentivo per acquistare fisicamente nei negozi rafforzando l’esperienza all’interno dei punti vendita” – sottolinea Fabio Pillon Presidente Confcommercio ASCOM Pordenone.

L’intento principale è quello di creare una rete condivisa dove gli esercenti possano promuoversi reciprocamente, fidelizzando i clienti e aumentando nel contempo la propria visibilità a livello territoriale.

Il tutto grazie a un tablet, collocato in prossimità del registratore di cassa, in grado di far comunicare tra loro le attività dei centri commerciali naturali con una serie di iniziative quali promozione reciproca, sconti, appuntamenti speciali e concorsi a premi attraverso l’utilizzo di un’unica fidelity card per l’intero circuito.

Sarà proprio il concorso, che avrà come obiettivo quello di invitare i cittadini a recarsi, per gli acquisti, nei negozi e nelle botteghe dei centri storici provando a vincere i premi in palio, a essere protagonista nella seconda parte dell’anno.

“Una grande occasione di rilancio per promuovere lo shopping nei negozi sotto casa anche in vista del Natale, uno dei periodi più importanti e sentiti dal commercio cittadino” – ribadisce Fabio Pillon.

Uniti & Digitali si pone come un segnale tangibile nei confronti della cittadinanza dove anche l’amministrazione comunale ha la possibilità di veicolare i propri messaggi istituzionali, eventi sul territorio e promozione turistica. Quindi uno strumento non solo commerciale e promozionale ma anche istituzionale e sociale, con lo scopo di veicolare meglio e rendere più efficace la comunicazione tra cittadini, pubblica amministrazione e commercio locale.

Il progetto è stato infatti ampiamente condiviso e sostenuto dai Comuni che sono entrati in rete, da Friulovest Banca partner di progetto e dalla Camera di Commercio Pordenone – Udine per venire incontro concretamente alle imprese e valorizzare i negozi di vicinato, promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali, oltre a favorire il processo di familiarizzare con sistemi e dispositivi elettronici digitali quali tablet, notebook e palmari.

“Le diverse fasi, unite a un adeguato piano formativo, permetteranno di raggiungere l’obiettivo di un pieno e consapevole cambiamento che possa fattivamente portare vantaggio agli attori coinvolti e di conseguenza al territorio” – conclude Alberto Marchiori presidente di Sviluppo e Territorio..