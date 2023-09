Urbanistica: Amirante, Piano territorio attrattivo per giovani famiglie

PORDENONE – Anche il Protocollo siglato in quest’occasione tra Sviluppo Territorio-Confcommercio e l’Anci Fvg sul fronte della rigenerazione urbana diventa fondamentale e funzionale per il nuovo Piano regionale di governo del territorio al quale abbiamo cominciato a lavorare per creare un innovativo e moderno strumento urbanistico in sostituzione di quelli attuali che risalgono ormai alla fine degli anni ’70 del secolo scorso.

Uno degli elementi portanti del Piano sarà proprio fondato sulla visione

rigenerativa, accanto alle strategie di limitazione del consumo di suolo. Il

Piano, inoltre, prevederà un filone contributivo e di sostegno economico per

amministrazioni e categorie che attueranno progetti di rigenerazione dei

territori”.

È quanto ha dichiarato questa mattina, 22 settembre, l’assessore alle Infrastrutture e al territorio, Cristina Amirante, partecipando a Pordenone al convegno “Rigenerazione urbana: città più socievoli, sostenibili, resilienti e innovative”, organizzato da Sviluppo e Territorio e da Anci Fvg che – a

margine del convegno – hanno sottoscritto un Protocollo di intesa proprio in tema di rigenerazione urbana.

“Le linee strategiche del futuro Piano regionale di governo del territorio – ha sottolineato l’assessore – riguarderanno sia lo sviluppo delle infrastrutture in capo alla Regione, ma anche le linee di sviluppo dei piani regolatori dei Comuni, delle aree produttive e logistiche e dei distretti

commerciali.

Gli obiettivi riguarderanno scelte urbanistiche in grado di rendere la Regione più attrattiva cercando di mettere a disposizione,

accanto alle opportunità di lavoro che fortunatamente ancora ci sono nei

diversi comparti produttivi e dei servizi, un’offerta abitativa e di qualità

della vita tale da garantire in futuro la crescita del territorio regionale rendendolo sempre più appetibile per lavoratori e giovani coppie che

potranno scegliere la nostra regione come luogo dove vivere e lavorare”.

Entrando poi nel merito delle strategie che la Regione svilupperà all’interno del Piano del territorio che sta approntando – a novembre è in programma un incontro allargato a tutti gli stakeholder per dare inizio al percorso di confronto e stesura -, l’assessore Amirante ha sottolineato anche l’importanza di “rendere il territorio regionale attrattivo anche per

quei giovani talenti che scelgono altre mete, italiane o europee, per cercare nuove opportunità di vita e di occupazione”.

Il Piano affronterà, inoltre, il tema della denatalità proprio per creare le condizioni affinché anche le giovani coppie decidano di stabilirsi in regione. “Su questo fronte – ha evidenziato Amirante – all’interno delle strategie urbanistiche è fondamentale lavorare su importanti progetti di housing sociale che permettano ai giovani soluzioni abitative sostenibili

anche da un punto di vista economico.

Ma favorire il sostegno al costo della

casa non è sufficiente. L’Amministrazione regionale – ha ricordato l’assessore – sta lavorando anche per ampliare l’offerta di asili nido e altri servizi di welfare territoriale in grado di dare risposte alle giovani famiglie”.

“L’obiettivo è insomma quello – ha concluso l’esponente della Giunta regionale – di invertire quel trend che ormai da anni vede l’abbandono del territorio regionale da parte di giovani talenti, creando tutte le condizioni necessarie affinché i nostri diplomati e laureati restino qui ealtri giovani, provenienti da altre aree dell’Italia o dall’estero, scelgano il Friuli Venezia Giulia come luogo dove stabilirsi, lavorare e far crescere i loro figli”.