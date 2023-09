Lady Avventura, 10^ compleanno con libro e mostra

PORDENONE – Una mostra, visitabile alla Biblioteca civica di Pordenone fino al 10 novembre, un libro, che verrà presentato il prossimo 25 ottobre, tanti viaggi e ricordi indelebili.

Festeggeranno così il decimo compleanno le “Lady Avventura” capitanate dalla vulcanica Romanina Santin.

“Siamo pronte per un’altra avventura, un viaggio importante che abbiamo voluto fare proprio per celebrare i nostri dieci anni di attività, solidarietà, avventure e esperienze indimenticabili”.

Meta del prossimo marzo saranno le Filippine.

A Manila l’impegno delle Lady sarà sempre a fianco delle suore della carità di Santa Teresa di Calcutta.

Ricordiamo che l’ultimo volo delle lady Avventura è stato verso l’Albania per onorare una promessa e andare a vedere da vicino i luoghi della Santa albanese.

Di questo viaggio Romanina ha detto: “un posto bellissimo, troppo sottovalutato e bistrattato; abbiamo incontrato gente stupenda in una terra ancora incontaminata e poco conosciuta che ha tutte le carte in regola per diventare una meta turistica, piena di luoghi importanti da conoscere e visitare”.

Le tappe sono state in varie città albanesi, tra cui ben tre patrimo dell’Umanità.

Stiamo parlando di Burinto, citata nell’Eneide, che secondo Virgilio venne fondata dal profeta troiano Eleno figlio di Priamo; di Berat, la Belgrado di Albania e di Argirocastro, fortezza argentata, una delle più antiche città albanesi.

Avanti tutta e ci vediamo con le cronache dal prossimo viaggio.

Emanuela De Domenico