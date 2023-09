Salvador (La Civica) “invertire il trend demografico negativo”

PORDENONE – Quello degli asili nido è un tema su cui, come Civica, siamo particolarmente sensibili;

nel nostro operare abbiamo sempre cercato di essere propositivi avanzando idee e suggerimenti che hanno o stanno trovando attuazione.

Uno degli argomenti principali di sfida politica e di sfida della città è invertire il trend demografico negativo, come emerge anche dai dati del documento unico di programmazione al dibattimento nei prossimi Consigli comunali.

Il servizio alla prima infanzia è fondamentale e non riguarda solo i posti disponibili.

Il tema è più articolato e la portata va ampiamente oltre i confini cittadini:

1) È necessario, evitare che le gare per l’affidamento per ribasso generino inevitabilmente una discriminazione tra stipendi privati e pubblici.

Le stesse gare (per affidamento servizi prima infanzia) devono rispondere a tempistiche diverse al fine di permettere, a chi vince, di organizzare il servizio in tempi utili e con risposte certe alle famiglie e strutture sociali, del lavoro e familiari, negli anni sono modificate radicalmente:

meno bambini, entrambi i genitori impegnati nel lavoro, nonni in pensione più tardi (per cui più anziani), reti familiari spesso assenti perché lontane…tutto ciò inciderà inevitabilmente sempre più sull’offerta del servizio;

2) E’ fondamentale per Pordenone diventare capofila di un programma aperto ad un confronto tra agenzie educative e territorio (partendo magari da un censimento dei servizi al momento attivi: dai nidi alle sezioni primavera, agli spazi gioco, ecc.).

Coinvolgere nella programmazione le grandi aziende e le associazioni industriali per comprendere se esista la possibilità di nidi aziendali, creare una rete, che ora non c’è, individuando anche figure professionali esperte nel settore a cui attribuire ruoli di coordinamento;

3) Individuare strutture adatte ad ospitare e allargare servizi (sul modello dello spazio gioco Le Nuvole , ora ospitato a Torre) capaci di dare un risposta qualitativamente alta e, nel contempo, flessibile in modo da adattarsi alle molte problematiche che le famiglie di oggi si trovano ad affrontare.

Riteniamo, come Civici, che al tema, proprio per la sua importante valenza e per il coinvolgimento sociale che comporta, vada riservata attenzione costante e sensibilità sempre più crescente .

Marco Salvador

Capogruppo consiliare

Lista LA CIVICA