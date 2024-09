Vetrina in Giallo, i vincitori dei tre premi. Iniziativa S&T e Ascom

PORDENONE – Questa mattina, 21 settembre, presso Palazzo Della Camera di Commercio si è tenuta la premiazione del concorso “Vetrine in Giallo”.

Il Contest, quest’anno alla sua VIII edizione, a cura di Associazione Sviluppo e Territorio e Ascom – Confcommercio Pordenone, è rivolto come ogni anno a tutti i negozi e pubblici esercizi della città.

Sono una trentina le attività commerciali che hanno partecipato allestendo le proprie vetrine con il colore della manifestazione, il giallo, i libri e sfoglie, simbolo di questa edizione di Pordenonelegge 2024.

Partecipanti:

•​BAKHOOR PROFUMERIA ARTISTICA

•​G CONCEPT

•​OTTICA PERUZ

•​DUEMME STORE

•​MAO COMICS

•​LIBRERIA UBIK

•​VECIA OSTERIA DEL MORO

•​TIP STREETWEAR

•​PALAZZETTI

•​OTTICA CAPELLO (Piazza XX e Corso Garibaldi)

•​PAOLA ZUIN VENEZIA

•​Ferronato1929 Store

•​GIOIELLERIE SENIGAGLIA

•​BORGO 13 bistrot

•​CUCINA 33

•​MASCHERIN

•​FALCOMER

•​PANIFICIO MARTIN

•​WAS

•​UNICEF PN

•​VERT

•​IL POSOCCHINO

•​TUBARO & CO

•​PERATONER

•​GIOIELLERIA BISCONTIN

•​URIO CASA DEL TORTELLINO

•​SALE VERDE ERBORISTERIA (Spilimbergo)

•​PANIFICIO MARINO (Prata di Pordenone)

1. Tre i premi in palio: La Vetrina più Bella – decretata dalla giuria.

2. La Vetrina più Creativa – sempre selezionata dalla giuria.

3. Il Premio del Pubblico – assegnato in base al numero di “like” ricevuti dalle foto delle vetrine pubblicate sul profilo Instagram di @centroanchio_pordenone.

PREMIO LA VETRINA PIU’ BELLA

Questo premio viene assegnato alla vetrina che si è distinta per la sua eleganza e bellezza complessiva.

Descrizione: L’idea di utilizzare gli ingredienti per creare una metafora visiva ha dato vita a una vetrina che richiama il concetto di “sfogliare”, sia in senso letterario che culinario, creando un legame tra la cultura del libro e l’artigianato della cucina. Il risultato è stato un allestimento evocativo e ben curato, che ha saputo catturare l’attenzione e interpretare il tema del festival con grande intelligenza.

Menzione speciale per una vetrina elegante e curata perfettamente in armonia con il tema. L’uso sapiente dei colori e la disposizione raffinata delle creazioni dolciarie offrono un’esperienza visiva di grande impatto, esaltando la qualità dei prodotti: Peratoner.

PREMIO LA VETRINA PIU’ CREATIVA

Questo riconoscimento va alla vetrina che ha saputo rappresentare il tema del concorso con la maggiore originalità e fantasia.

In un mondo dove si corre sempre, è bello potersi fermare a leggere davanti al fuoco!

Rilassarsi tra le pagine di un bel libro, scaldati dalla fiamma amica.

In questa vetrina non soltanto la stufa vestita di giallo ma anche stufe “vecchie” allestite completamente con libri. Stufe da rottamare che hanno preso nuovamente vita con i libri. La partecipazione è stata arricchita anche dalla realizzazione di due brevi video che consigliamo a tutti di visionare nei social aziendali.

Per la creatività ed eleganza con cui la vetrina ha saputo valorizzare il proprio prodotto, trasformando anche la sfoglia in un autentico gioiello da esposizione. Un allestimento raffinato ed originale: G CONCEPT

PREMIO INSTAGRAM

Descrizione: Con oltre 400 like, 451 il premio va alla fumetteria MAO COMICS, che si è distinta non solo per l’allestimento della sua vetrina, ma anche per aver portato energia e colore a Pordenone grazie alla partecipazione di numerosi cosplayer, creando un’atmosfera vivace e unica che ha attirato l’attenzione di grandi e piccoli. Grazie al loro impegno, il centro storico è stato animato regalando ai visitatori un’esperienza ancora più immersiva e divertente.

E infine una doverosa segnalazione per il secondo posto a soli 442, 9 preferenze in meno del vincitore per Ottica Capello di Corso Garibaldi segnale che per giuria e pubblico la vetrina di quest’anno è davvero molto bella.