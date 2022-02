Viabilità calendario annuale mercatini

PORDENONE – Lo svolgimento dei tradizionali mercatini “La Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro Usato”, promosso dalla Pro Loco Pordenone, è programmato per le domeniche del 27 febbraio, 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio, 26 giugno, 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre, con orario dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

In queste giornate vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati in piazza Risorgimento sulla corsia di accesso alla piazza con provenienza da Viale Dante e su tutti gli stalli della sosta, in via F.lli Bandiera sui sei stalli di sosta sul lato sinistro di fronte alla sede dell’Osteria al Verdi, sugli 11 stalli di sosta in via Cossetti davanti al civico 28, su viale Trieste e in piazzale Ellero dei Mille sugli stalli del lato destro adiacenti al Monumento ai Caduti.

Per la presenza degli stands inoltre non si potrà transitare in via F.lli Bandiera davanti l’osteria e nel tratto in uscita dal nuovo parcheggio ricavato nell’area dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco, in piazza Risorgimento occupata dai gazebo degli espositori e in viale Trieste.