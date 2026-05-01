Viale Marconi, la Caffetteria d’Arte passa di mano

PORDENONE – Siamo in Viale Marconi, una strada molto trafficata, dove sembra che ci siano solo auto che vanno di fretta…. invece no! A metà della via c’è la “Caffetteria d’Arte” un luogo che negli ultimi sette anni, è stato amorevolmente condotto da Giuly De Marco, sempre coadiuvata dalla bravissima Elena. In questi giorni Giuly ha ufficializzato il suo passaggio di mano ad una giovane coppia, lei siciliana, lui cuoco torinese, coppia molto motivata a proseguire seguendo il suo “stile” conduttivo.

Si perchè in questi sette anni, grazie a Giuly, la Caffetteria, per le tantissime persone che la frequentano ad orari diversi, è diventata: famiglia, casa, luogo di incontri di lettura con la bravissima attrice e lettrice della Compagnia delle Arti & Mestieri Bianca Manzari, luogo dove ci si poteva scambiare i libri letti con i non letti.



Una volta a settimana c’era il tavolo degli scacchi, delle giocatrici e giocatori di Burraco, oppure chi lo desiderava poteva imparare a fare dei bellissimi lavoretti all’uncinetto, ma c’erano anche gli aperitivi in lingua, inglese, francese, giapponese, spagnolo ecc.

Spesso si inaugurava una mostra di qualche artista locale, insomma, che dire?

Un luogo dove appena entravi, ti sentivi accolta, coccolata, se lo desideravi chiacchieravi con altri clienti che poi diventavano amici, altrimenti ti leggevi il giornale con un delicato sottofondo musicale bevendo un ottimo caffè o aperitivo.

Tutto questo è merito di Giuly che ieri sera mentre stava raccogliendo le sue ultime cose è stata bloccata dal nostro direttore Maurizio Pertegato perchè stava arrivando l’assessore al Commercio del Comune di Pordenone Emilio Badanai Scalzotto che le ha consegnato un un commovente riconoscimento ufficiale, firmato dal Sindaco Alessandro Basso, per quello che ha fatto per la città di Pordenone.

E’ stato un momento toccante e molto emozionante con Giuly che non ci credeva e ha avuto bisogno di un giusto tempo per rendersi conto che invece era tutto vero e sentito. Un grazie all’Assessore Badanai Scalzotto, al Sindaco di Pordenone, a PordenoneOggi e un grande “in bocca al lupo” ai nuovi arrivati che conosceremo dalla prossima settimana.

Di seguito, il comunicato stampa dell’Amministrazione comunale che “desidera esprimere un sentito ringraziamento a Giuly De Marco per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati in questi anni alla guida della Caffetteria d’Arte in viale Marconi.

In un contesto non sempre semplice, segnato anche dalle difficoltà legate alla pandemia e ai cambiamenti del tessuto commerciale urbano, la Caffetteria d’Arte ha rappresentato un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera comunità: non solo un pubblico esercizio, ma un luogo d’incontro, socialità e iniziative culturali. La capacità di mantenere viva un’attività, contribuendo alla vitalità della via e del commercio cittadino, è un valore che l’Amministrazione riconosce e apprezza profondamente. Nel contempo, rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi gestori, certi che sapranno proseguire nel solco tracciato, continuando a dare un contributo importante alla vita del quartiere e al sistema commerciale cittadino. L’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione e vicinanza alle attività economiche del territorio, consapevole del loro ruolo fondamentale per la qualità della vita urbana e la coesione sociale.

Gianna Buongiorno