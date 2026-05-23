“Azione”, Marco Salvador nuovo segretario provinciale

PORDENONE – Marco Salvador eletto per acclamazione segretario provinciale di Azione: “Lavoro, territori e giovani al centro della nostra azione politica”

Grande partecipazione e numerose presenze istituzionali e politiche al congresso provinciale di Azione, svoltosi presso la sala dell’ex Tipografie Savio, che ha eletto per acclamazione Marco Salvador nuovo segretario provinciale del partito.

Ad aprire i lavori è stato il segretario regionale di Azione Paolo Coppola, che nel suo intervento ha posto al centro la necessità di rafforzare la partecipazione alla vita politica, sociale e comunitaria dei territori, mentre il segretario uscente Mario Bonavia ha simbolicamente passato il testimone a Salvador. Presidente dell’assemblea congressuale è stato eletto Renato Cinelli, notissimo professionista di Pordenone.

Numerosi gli interventi che hanno caratterizzato il congresso, a partire da quello del sindaco di Pordenone Alessandro Basso, che ha sottolineato come la presenza di Azione rappresenti un elemento di arricchimento del panorama politico locale e un’opportunità di dialogo anche tra posizioni differenti, evidenziando inoltre la centralità dei temi demografici e della capacità di attrarre giovani sul territorio. Medesimi temi sollevati nel suo intervento da Francesco Marcuzzo portavoce della Lista La Civica.

Per Sinistra Italiana è intervenuto Riccardo Pasqualis, che ha richiamato l’importanza del dialogo tra le forze politiche riformiste e progressiste.

Sono poi intervenuti Fabrizio Biscotti della segreteria regionale di Ora! e Vittorio Pascatti della segreteria provinciale del Partito Liberaldemocratico, i quali hanno sottolineato la necessità di costruire uno spazio politico comune tra Azione, Ora! e Partito Liberaldemocratico per rafforzare l’area liberaldemocratica e riformista. Presente anche il presidente di Italia Viva Antonio Avon.

È intervenuta anche la sindaca di Fiume Veneto e segretaria provinciale della Lega Jessica Canton, che ha posto al centro del proprio intervento il ruolo dei territori e la necessità di mantenere aperto il dialogo amministrativo oltre le appartenenze politiche nazionali nel rispetto reciproco.

Per il Partito Democratico è intervenuto il segretario provinciale Fausto Tomasello, che ha auspicato un dialogo sempre più stretto tra Azione e il campo del centrosinistra.

A portare il saluto di Civica FVG è stato Orazio Cantiello, che ha ribadito come sui territori sia fondamentale costruire alleanze civiche e amministrative.

Andrea Cabibbo, segretario Forza Italia ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare il dialogo tra le forze di centro al di là degli schieramenti.

Particolarmente applaudito l’intervento del segretario della CISL Cristiano Pizzo, che ha posto al centro il tema del lavoro e della tutela occupazionale, soffermandosi sulla situazione di Electrolux e annunciando la ferma opposizione al piano di esuberi prospettato dall’azienda.

Tema ripreso anche da Marco Salvador nel proprio intervento congressuale, nel quale ha sottolineato come capitale umano, giovani, innovazione e competenze siano elementi decisivi per il futuro del territorio, ma come tutto ciò non possa prescindere dalla difesa della base industriale e manifatturiera della provincia.

“Non esistono territori attrattivi senza lavoro – ha affermato Salvador –. Tutto ciò che vogliamo costruire per i giovani, per il capitale umano e per il futuro del territorio rischia di diventare retorica se perdiamo il fondamento essenziale di una comunità: il lavoro.”

Nel suo intervento il nuovo segretario provinciale ha inoltre richiamato la necessità di affrontare la crisi industriale con pragmatismo, superando approcci ideologici sia sul fronte energetico sia su quello della transizione ecologica, sottolineando come il problema della competitività industriale non riguardi soltanto Pordenone ma l’intera Europa.

Per il gruppo di lavoro che sostiene la nuova segreteria sono intervenuti anche Biagio Drago, Nicola Zille e il sindaco di Budoia Ivo Angelin, che hanno posto l’attenzione rispettivamente sul ricambio generazionale, sul pragmatismo politico e sulle difficoltà dei piccoli Comuni.

Il congresso si è concluso con l’elezione per acclamazione di Marco Salvador a segretario provinciale di Azione. Al.Rin.