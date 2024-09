Visita del vicesindaco reggente Parigi all’Interporto di Pordenone

PORDENONE – Il vicesindaco reggente Alberto Parigi, accompagnato dall’on. Emanuele Loperfido, si è recato quest’oggi in visita presso l’Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone.

L’Amministratore delegato Sergio Bolzonello ha illustrato l’innovativo piano industriale dell’Interporto e le attività che vi vengono svolte, ragionando anche sulla possibilità di creare un consorzio industriale pordenonese di importanza strategica per l’intera provincia, che verrebbe esteso anche ai comuni limitrofi.

​È stata quindi l’occasione per rimarcare la collaborazione tra questa realtà industriale e le istituzioni, a favore dello sviluppo di un territorio come quello di Pordenone, in costante crescita.