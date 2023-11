Weekend da tutto esaurito in Fiera per Radioamatore 2

PORDENONE – L’atteso appuntamento con il mondo dell’elettronica di consumo, dell’informatica low cost e del materiale per radioamatori torna il 18 e 19 novembre alla Fiera di Pordenone in contemporanea con altre due manifestazioni: Fotomercato, rassegna di materiale fotografico digitale e vintage e la terza edizione di Games&Co, fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay.

Per rendere conveniente la prevendita on line ed evitare code alle biglietterie in fiera è stata attivata una promozione on line (www.radioamatore2.it) che consente di acquistare il biglietto in prevendita al prezzo ridotto di 8 € + 4% di commissione. Attenzione però, l’offerta si conclude alle ore 23.59 di venerdì 17 novembre. Dopo il biglietto di Radioamatore 2 sarà in vendita al prezzo di 10 € sia on line che alle casse della Fiera di Pordenone.

8 padiglioni coinvolti, 2 km e mezzo di banchi espositivi, 250 aziende presenti, 5 eventi tematici: un pacchetto di intrattenimento molto allettante per un vasto pubblico di appassionati in arrivo da tutto in Nordest.

Questo grande pubblico farà da test per una nuova APP, denominata BIPPO, che presenta le offerte commerciali dei negozi del centro e gli eventi della città. Una segnaletica ad hoc inviterà a scaricare BIPPO e appositi “trasmettitori” posizionati agli ingressi della fiera manderanno delle notifiche push con contenuti dedicati. Si tratta di un’iniziativa realizzata in collaborazione tra Pordenone Fiere e Sviluppo&Territorio.

In crescita come numero di espositori e aree occupate già alla sua terza edizione, Games & Co. la fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay occupa i padiglioni 2, 3 e 4 del quartiere fieristico: oltre 2.500 mq di spazi commerciali per l’acquisto di giochi, fumetti, accessori, action figures, gadget e molto altro.

Novità dell’edizione 2023 è la Retrogaming Area di oltre 800mq con console, cabinati, che hanno fatto la storia del mondo dei videogiochi. Oltre 600mq sono dedicati al gioco da tavolo in collaborazione con Club Inner Circle.

Tra le associazioni coinvolte ci sono: Dama Club Pordenone, The Lost Clash-Aos Team, La Torre Arcana e molti altri. Ritorna a Radioamatore 2 Frogbyte 2023: la grande sfida LAN che porta tanti giocatori a sfidarsi tutti in presenza in fiera per 72 ore di gioco no-stop. Una grande area eventi nel padiglione 4 ospita un programma serrato di iniziative: concerti, workshop, giochi, quiz, sfilate, interviste, karaoke, balli K-POP, ospiti famosi e una originalissima gara cosplay domenica pomeriggio che avrà anche una giuria di eccezione composta da alcuni tra i cosplaier più famosi del panorama italiano.

La prima guest star nel programma di Games&co 2023 è Ugolize, in fiera sabato pomeriggio. Con una community da oltre 2.5 milioni di persone, #Ugolize è il media brand che con le sue vignette porta divertimento e leggerezza nella vita delle persone.

Nato nel 2016 dalle menti di Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro, è diventata col passare degli anni un punto di riferimento per quanto riguarda la comunicazione social in Italia. Negli anni Ugolize ha collaborato con brand nazionali e internazionali e i suoi tre fondatori sono stati nominati da Forbes tra i 30 Under 30 Leader del futuro. Domenica pomeriggio è il turno di #Synergo e #Redez, precedentemente conosciuti come Quei Due Sul Server.

Su Youtube dal 2012 hanno un canale principale che racconta di tecnologia e videogame e oggi conta circa 700.000 iscritti e 150 milioni di visualizzazioni. Non solo Youtubers ma professionisti nel mondo social, marketing e videomaking, durante l’evento presenteranno il loro neonato progetto fantasy e la nuova rubrica “Persone Synergo”.

Anche il PAFF è presente a Games&co. con uno stand per presentare al pubblico degli appassionati le novità della struttura e in anteprima le prossime mostre in programma.

2 FAST, dal 2008 il team di soft-air di riferimento a Pordenone e il più numeroso del territorio ha in fiera un’area dimostrativa con prove aperte al pubblico.

L’importanza di Games&co. è sottolineata anche quest’anno dall’annullo filatelico a cura di Poste Italiane che si terrà nella Hall Nord domenica 19 novembre. Per l’occasione è stata creata anche una cartolina dedicata a cura dell’artista Thomas Cappelletti “Thom”.

Sono tante le aree tematiche di questo grande contenitore che occupa tutti i padiglioni del quartiere fieristico. Un’occasione di scambio e confronto tra collezionisti e appassionati unica nel panorama delle fiere italiane, il Mercatino del Radioamatore si tiene al padiglione 9.

Qui è possibile acquistare direttamente da privati collezionisti vecchie apparecchiature per radioamatori, pezzi di ricambio, antenne e componenti, vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile. Fotomercato, la grande mostra mercato dedicata agli appassionati del mondo della fotografia, porta in mostra al padiglione 8 apparecchi e materiali per fotografia digitale e analogica, libri fotografici, nonché apparecchiature e materiali per sala posa e camera oscura.

I padiglioni 5, 6, 7 sono dedicati al grande market di Radioamatore 2 che trasforma la Fiera di Pordenone in un grande outlet low-cost di materiale informatico ed elettronico con proposte tra nuovo ed usato per tutte le tasche. Ovviamente smartphone, tablet, pc e dispositivi per riprodurre musica sono tra i prodotti più richiesti dai visitatori che vogliono comprare in fiera i regali di Natale risparmiando.

Fiera del Radioamatore pone particolare attenzione anche al mondo del software libero, protagonista assoluto della Linux Arena al padiglione 5 realizzata in collaborazione con Pordenone Linux User Group. Immancabile la presenza dell’Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Pordenone – con una propria area per incontri e confronti tra radioamatori nel padiglione 6.

Completa l’offerta di questo weekend da record alla Fiera di Pordenone la mostra mercato Io Creo dedicata agli hobby creativi, aperta al padiglione 1, ingresso sud, da venerdì a domenica. Sono quasi 60 gli espositori tra i quali fare shopping per realizzare oggetti ed accessori con feltro, tessuti, perline, colori, carte, lana, pizzi, timbri ecc o perfezionare le tecniche di decoupage, scrapbooking, bijoux, punto croce, patchwork e quilting, ceramica, cucito creativo,shabby, ricamo, cake design, stencil, cartonage, lavorazione artistica, country painting, stamping e molto altro ancora.

Gli organizzatori hanno preparato un’offerta congiunta per coloro che desiderano visitare entrambe le manifestazioni. Esibendo il biglietto di Radioamatore 2 è possibile entrare a Io Creo a prezzo ridotto e viceversa.