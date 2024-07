37° Rally Piancavallo: svelati programma e percorso

PIANCAVALLO – Grandi le novità per il sesto round del Trofeo Italiano Rally in calendario dal 29 al 31 agosto: il ritorno della Super Prova Speciale a Piancavallo in versione notturna e gran finale con la Pradis Grotte da quasi 25 chilometri, sicuramente la sfida decisiva per la lotta al vertice.

In attesa dell’apertura delle iscrizioni, il cui termine è fissato per mercoledì 31 luglio, il tradizionale appuntamento rallystico delle valli pordenonesi inizia a svelare le caratteristiche e le novità della sua 37a edizione.

Confermata, dopo l’esordio della passata stagione, la titolazione per il Trofeo Italiano Rally, il moderno ha anche validità per la Coppa Rally di Zona a coefficiente 1,75, il Michelin Trofeo Italia, il Trofeo Pirelli Accademia, il Trofeo N5 e l’R Italian Trophy, mentre la versione dedicata alle vetture storiche per il Trofeo Rally di Zona.

Alla irrinunciabile Barcis – Piancavallo, intitolata ad Icio Perissinot, nel classico formato da quasi 15 chilometri, la Knife Racing quest’anno ha rivisto completamente il percorso, proponendo delle chicche che scateneranno gli entusiasmi anche dei palati più esigenti.

Iniziando dal ritorno della Super Prova Speciale a Piancavallo nella inedita versione notturna, con partenza dal centro della località turistica verso Collalto, in programma il primo giorno dopo i passaggi sulla Navarons e la Barcis. La seconda giornata prevede la ripetizione della Pielungo da 16 chilometri. il ritorno sugli asfalti di Meduno per la “Forcella” e il gran finale con il passaggio su una Pradis Grotte lunga ben 24,65 kms che sicuramente offrirà uno spettacolo indimenticabile. Otto, dunque, le Prove Speciali per un totale di 90 chilometri di tratti cronometrati e quasi 400 di trasferimenti.

“Abbiamo ribaltato un po’ le carte” confessa Stefano Lovisa, presidente della Knife Racing. “L’idea era di proporre una rivisitazione del percorso e di alzare l’asticella in termini di fascino e complessità delle prove, in linea con la tradizione e la storia del Rally Piancavallo.

La collaborazione delle amministrazioni interessate, che hanno risposto molto positivamente e che voglio ringraziare, ha contribuito alla riuscita dell’obiettivo. Siamo molto soddisfatti del risultato finale e convinti che i concorrenti potranno festeggiare l’arrivo di Maniago con una bella dose di orgoglio per aver portato a termine la gara. Perché si sa: il Piancavallo è il Piancavallo!”

Punto fermo dell’edizione 2024 l’organizzazione logistica, particolarmente apprezzata dal territorio lo scorso anno: verifiche sportive e consegna radar presso il Centro Comunitario di Maniago, verifiche tecniche alla Carrozzeria Fontana, consolidato partner dell’evento, mentre sarà sempre il centro commerciale di Roveredo in Piano ad ospitare il Parco Assistenza. Accensione dei motori e shakedown a Piancavallo, dal Palapredieri fino a Collalto, mentre la partenza ufficiale è prevista venerdì 30 agosto dalla Piazza Duomo di Aviano con l’arrivo finale nella consueta cornice di Piazza Italia a Maniago il sabato pomeriggio.

“Essere stati confermati tra le gare del campionato tricolore asfalto è segno che il lavoro fatto in questi anni stia andando nella direzione corretta” commenta Corrado della Mattia, presidente dell’Automobile Club di Pordenone. “Riportare il Rally Piancavallo ai vertici della specialità è un nostro obiettivo dichiarato e credo che il livello organizzativo raggiunto, insieme alla qualità delle nostre strade ed il supporto delle istituzioni e del territorio rappresentino il mix ottimale per poter guardare avanti con ottimismo. Ringrazio la Regione per il sostegno e l’attenzione che sta dedicando al nostro rally.”

Per il terzo anno consecutivo la kermesse pordenonese, da sempre impegnata con una serie di eventi collaterali nella promozione del territorio e della produzione tipica enogastronomica, vede il supporto del brand Io Sono FVG e della Regione Friuli Venezia Giulia.

A chiudere le dichiarazioni arriva il plauso del sindaco di Aviano, Paolo Tassan-Zanin: “Il rally ed Aviano hanno ripreso un percorso condiviso che richiama i fasti del passato con ottime prospettive per il futuro. La partenza ed il riordino notturno nello scenario di Piazza Duomo ad Aviano e la centralità che sta riacquisendo giustamente la località di Piancavallo sono aspetti importanti che supportano in maniera decisa la promozione del nostro territorio e lo rendono nuovamente protagonista di un evento a cui è fortemente legato. Sono convinto che la Super Prova in notturna saprà regalare le emozioni e la magia unica che hanno reso celebre il Piancavallo.“