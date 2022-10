50° congresso Afds Pordenone, riconoscimenti a 627 donatori. Tutti i premiati

BRUGNERA – Per l’Associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone è tempo di bilanci e premiazioni: domenica 2 ottobre, le sue trentanove sezioni si riuniranno per l’annuale congresso provinciale, che quest’anno si terrà a Maron di Brugnera. Saranno anche consegnati i riconoscimenti a 627 donatori benemeriti, per le donazioni effettuate al 31 dicembre del 2021. Confermata la presenza del vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, Assessore alla salute. Il congresso sarà ospite del Comune di Brugnera e della sezione Afds di Maron nell’anno del quarantesimo anniversario della sua fondazione.

I dati dell’attività. Nel corso dell’incontro, il presidente provinciale Afds, Mauro Verardo, relazionerà sulle

attività svolte e sui risultati raggiunti nella promozione del dono del sangue. Nel 2021 sono state fatte complessivamente tra sangue intero, plasma e piastrine 8.884 donazioni, confermando il costante e progressivo aumento registrato dal 2017, con un incremento del 6% rispetto al 2020. Una tendenza che anche in questi primi

nove mesi del 2022 si è sempre mantenuta in positivo con una crescita superiore al 5%, nonostante le difficoltà e

le problematiche legate all’emergenza per il Covid 19. «Le sfide future sono molteplici – commenta Verardo – il

calo demografico delle nascite e il conseguente invecchiamento della popolazione e dei donatori ci vedranno impegnati a intensificare l’attività di promozione e sensibilizzazione al dono e a richiedere una maggiore disponibilità alla donazione da parte dei donatori. Fondamentale sarà anche la ricerca di nuovi volontari

disponibili a dedicare parte del tempo libero nelle attività di sezione, con l’obiettivo di preparare e formare i futuri

presidenti e consiglieri».

I premi. Al termine del congresso saranno consegnati i riconoscimenti a 627 donatori benemeriti e alle

sezioni che hanno centrato gli obiettivi assegnati: sono sette targhe che andranno alle sezioni risultate migliori per

nuovi donatori, giovani neo-iscritti, fidelizzazione donatori, indice di donazione, conseguimento target donazioni,

attività promozionali ed infine per il miglior risultato complessivo.

Gli ospiti. Alla giornata saranno presenti tutte le trentanove sezioni rappresentate dai rispettivi presidenti, le associazioni consorelle del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto, il sindaco del Comune di Brugnera, Renzo Dolfi, e il presidente della sezione ospitante Maron, Orlando Polesello, assieme al direttore del Dipartimento di medicina trasfusionale dell’Asfo di Pordenone, nonché coordinatore regionale del sistema trasfusionale, Andrea Bontadini e al direttore del Curpe, Cristina Melli, al presidente nazionale Fidas, Giovanni Musso, al consigliere regionale e presidente della Terza commissione permanente, Ivo Moras. Presenzierà al congresso anche il vicegovernatore e Assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi.

Il programma. Il programma della giornata prevede il ritrovo delle delegazioni alle 8.30 in Piazza mercato a Maron. Il corteo lungo le vie del paese prenderà il via alle 9.30 e sarà accompagnato dalla banda musicale “Amici della musica” di Tamai. Alle 10 è prevista la partecipazione alla messa del donatore nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo animata dal coro parrocchiale e dai ragazzi dell’Azione Cattolica.

Al termine della celebrazione, i partecipanti si sposteranno presso la palestra delle scuole elementari, dove alle 11.30 prenderanno

il via i lavori del congresso. Al termine, ci sarà il consueto pranzo sociale.

Questo, l’elenco dei premiati:

Goccia d’oro con rubino (150 donazioni gli uomini, 120 le donne): 1

Mauro Verardo (Brugnera).

Goccia d’oro (100 donazioni gli uomini, 80 le donne): 10

Cristina La Mantia (Arba); Marco Baita, Iginio Bertola (Brugnera); Renato Poletto (Budoia-Dar-S.L.); Fabio Dorigo (Caneva); Graziano Danelin (Frisanco); Moreno Montagner (Lestans); Luca Ros (Maron); Ermes Cattaruzza (San Quirino); Silvia Comisso (Vivaro).

Pellicano d’oro (80 donazioni gli uomini, 65 le donne): 19

Monica Fabris, Enrico Siri (Arzene); Osvaldo Del Savio (Aviano); Alvio Biasotto (Brugnera); Gian Pietro Fort (Budoia-Dar-S.L.); Silvano Roman (Campagna); Agnese Ceschel (Caneva); Lara Coassin (Domanins); Mara Pavan (Frisanco); Giovanni Verde (Lestans); Fabio Stefani (Maron); Alba Pagura (S.Giorgio R.); Cipriano Toldo (S.Odorico); Alessandro Senesi (San Quirino); Maurizio Fanello (Spilimbergo); Michele Bortolussi, Adriano De Cecco, Markus Maurmair (Valvasone); Michele Luigi Rovere (Vivaro).

Pellicano d’argento (65 donazioni gli uomini, 50 le donne):

Anna Maria Bianchet, Laura Bortolussi, Sabrina Dorigo, Erika Pajer (Arzene); Alessio Cremon, Ardea Del Turco, Alberto Doimo, Mauro Strasorier (Aviano); Daniele Basso, Elisabetta Fornasier, Hans Stefano Fornasier (Az. Rauscedo); Roberto Buttignol, Francesco Sbaiz (Brugnera); Antonella Del Zotto, Cristian Zambon (Budoia-Dar-S.L.); P.Giorgio Feltrin (Caneva); Carmen De Candido, Claudio Lenarduzzi, Franco Elio Lenarduzzi (Domanins); Barbara Perin (Fanna); Maurizio Acampora (Maniago); Marzia Zannier (Pinzano); Alessia Luchini (S.Giorgio R.); Valentino Florean, Laura Rossi (S.Martino T.); Davide Truccolo, Antonietta Zanin (S.Odorico); Catia Da Fre, Pierantonio Pessot (Sacile); Massimo Cipolat-Mis, Evelino Rosolen (San Quirino); Chiara Perfetti (Sequals); Bertilla Borgo, Liviana Lorenzin (Spilimbergo); Igor Moras, Michele Verardo (Tamai); Michele Agosti (Travesio); Pierino Casonato (Valvasone); Alessio Cargnello (Vivaro).

Distintivo d’oro (50 donazioni gli uomini, 40 le donne):

Domenico Bonafede, Cinzia Bonasoro, Giuseppe Cellamare, Ghita Coman, Lucas De Piante-Vicin, Ivetta Polo Perucchin, Paolo Tassan Mazzocco, Nadir Tassan-Mazzocco, Daniela Ventura (Aviano); Elena Giacomello (Az. Rauscedo); Enrico Pivetta, Nicola Terzo (Brugnera); Lorenzo Cagnato, Albano Candido, Roberta Ghersinich, Orlando Massaro, Massimo Mazzoli (Campagna); Marco Poletto, Daniela Rover, Roberto Rupolo, Anna Salvador (Caneva); Cristiano De Candido, Paolo De Candido, Simone Lenarduzzi (Domanins); Franco Mion (Fanna); Tiziana Buriola, Massimo Cigana, Lorenzo Ferrazzo, Mauro Marson, Gianfranco Piovesana, Andrea Sian (Maron); Ingrid Del Bianco, Massimo Vallerugo (Meduno); Massimo Brussatto (Montereale V); Paolo Bellon (Pinzano); Stefania Tramontin, Daniel Zongaro (S.Giorgio R.); Fabio Poletto (S.Odorico); Ivan Maccan (Sacile); Domenico Gava, Roberto Vecchietti (S.Michele-R.); Alfio Cattaruzza, Carlo De Biasio, Alberto Duo’, Carlo Rossi Mel, Fabio Santarossa, Ivan Tocchet (San Quirino); Marta Cesaratto (Sequals); Gianluca Ginoretti, Pierfrancesco Palamin (Spilimbergo); Luca Bortolin, Eugenio Burini, Enrico Gallo (Tamai); Alessandro Del Gallo, Andrea Girotto, Roberto Melocco (Travesio); Miriana De Tullio (Valvasone).

Distintivo d’argento (35 donazioni gli uomini, 25 le donne):

Roberta Maria Rigutto (Arba); Renata Bargel, Edo Calderan, Alessandro Cherubin, Stefano Gri (Arzene); Filippo Berti, Roberto Cangemi, Roberta Graziosi, Tania Martinuzzi-Battan, Raffaella Miot, Mauro Pizzinato, Daniela Polo-Friz, Patrick Prizzon, Cesare Scian, Claudia Ventura, Greta Wassermann (Aviano); Renata Casagrande, Luca Marchesin, Gianpiero Parro, Ornella Poles, Desiderio Rosso, Mattia Tonon, Sonia Varaschin, Silvia Zanette (Brugnera); Adriano Berto, Giancarlo Candido, Gianluca Sartor (Campagna); Alessio Chies, Anna Cusin, Arianna Cusin, Sabrina Flaiban, Marco Marchi, Daniele Posocco, Chiara Toffoli (Caneva); Domenico Bertoli (Castelnovo F); Sabina Tasca (Dandolo); Simona Miniutti, Renato Santin (Fanna); Eros Filippetto (Frisanco); Daniela Del Mistro, Roberto Palermo (Maniago); Michele Corazza, Biagio Dall’Agnese, Orietta Donadel, Cinzia Florio, Giacomina Greguol, Maurizio Grotto, Roberto Marchesin, Nerella Menegotto, Enrico Miotto, Nicoletta Piccinin, Roberto Zoppe’ (Maron); Stefano Canzi, Mauro Capolla (Montereale V); Nadia Fabbro, Dino Fiorot, Ivano Giust, Rita Marcuzzo, Manuela Pessotto (Nave); Chiara Mizzaro, Roberto Zorzi (Pinzano); Giuseppe Ingrassellino, Sabina Marcon (Polcenigo); Fabio Colussi (S.Martino T.); Patrizia Babuin, Augusto Balliana, Alessandro Cadamuro Morgante, Antonio Carlet, Mirco Pagotto, Laura Poletto (Sacile); Sandro Poletto, Rosanna Putto, Eddy Ros (S.Michele-R.); Alessio Ambroset, Antonella Crevatin, Nadia De Pellegrin, Alfredo Liut, Marilena Miot, Mauro Muccignato, Enrico Puiatti, Luana Rubin (San Quirino); Jonathan Comisso (Sequals); Ugo Bon, Massimo Botter, Giorgio Damiano, Pietro Donadoni, Massimo Marcuz, Mirko Moretto, Diana Pasqualetti, Gianpietro Peressini, Bruno Soler (Spilimbergo); Marina Bortolin, Antonio Liset, Angelo Mazzon, Marco Moras, Ubaldino Osellin, Ezio Turchet (Tamai); Francesco Bertoli Franz (Travesio); Daniela Povoledo (Vajont P.G.); Marco Rugo (Val Tramont.); Giorgia Castenetto, Giorgio Rodighiero (Valvasone); Amos Angeli, Massimo Bigatton, Ivan Cesaratto, Salvatore Crisci, Gianluca Dalla Libera (Vivaro).

Distintivo di bronzo (20 donazioni gli uomini, 15 le donne):

Enrico Totis (Arba); Italo Aviano, Giovanni Bertolo, Luca Diamante, Flavio Pasut (Arzene); Gianpiero Basso Moro, Daniele Borin, Stefano Boschian, Fabio Ciligot, Mauro Cipolat-Gotet, Mauro Conte, Rudy Dal Molin, Mirko Davide, Tiziano Franco, Maurizio Micheluz, Davide Morellato, Fabiana Redolfi Barizza, Sheila Tomasini, Andrea Treleani, Marina Zanco, Mauro Zanier, Alessandro Zorat (Aviano); Daniele Bozzer, Ivan D’Andrea, Ermes Fornasier (Az. Rauscedo); Sonia Baldessin, Manuel Buttignol, Emanuela Corai, Carlo Alberto Da Fre, Manuela Dal Mas, Haris Masinovic (Brugnera); Andrea Carlon, Francesco Del Pup, Francesco Galet (Budoia-Dar-S.L.); Federica Cigolot, Elisa Fabbruzzo, Marco Romizi (Campagna); Laura Cigana, Luca De Marco, Giorgio Gava, Igor Lucchese, Marcello Marcato, Kevin Maso (Caneva); Gian Luca Bortolussi, Mauro Piccin, Alan Rossi, Stefano Tonelli (Castelnovo F); Luigi Angelo Maria Tramontin (Cavasso N.); Ornella Antonini, Luca Giovannini, Valentino Gladich, Simone Orlando (Dandolo); Davide Cossu, Andrea Gaiatto, Matteo Lenarduzzi, Mauro Mantovani, Daniele Venier (Domanins); Claudia Andrean, Daniele Bacco, Marco Toffolo (Fanna); Gianfranco Danelin (Frisanco); Gianluca Del Fiume, Francesca Lunari (Lestans); Roberto Beltrame, Giuseppe Candido, Cristina Miniutti (Maniago); Uros Copat, Massimo De Carlo, Alessandro Gregorutti, Valeria Manmana, Carine Saro, Simone Segatto (Maron); Ivan Alzetta, Roger Alzetta, Walter De Biasio, Tamara Mazzoli, Ivano Mognol, Michela Pitau, Doris Pressacco, Ivan Tome’ (Montereale V); Giuliano Bravin, Maurizio Pessotto, Cristian Somera, Malcom Tommasini, Raffaele Turchet (Nave); Anna Cecco, Alberto Pittana, Stefano Savorgnani (Pinzano); Silvia Cattelan, Valter Gigliotti (Polcenigo); Erik Chemello, Loris Chemello, Carlo Della Libera, Daniele Schiabel (S.Giorgio R.); Anna De Monte, Diana Della Bianca, Maristella Gentile, Cristian Melis, Alessandra Pasutti, Michela Puiatti (S.Martino T.); Mirco Bortolan, Zemira D’Andrea, Enrico De Pellegrin, Vannia Gava, Daniela Modolo, Monica Modolo, Paolo Modolo, Mauro Vitolo (S.Odorico); Vanessa Dal Mas, Oreste De Pascalis, Silvia Zorzetto (Sacile); Carlo Brusutti (San Lorenzo); Giancarlo Biasotto, Sante Franco (S.Michele-R.); Andrea De Nobili, Mirko Franceschin, Alberto Gattel, Paolo Meiorin, Lucia Pagotto, Fabio Pasotti, Ombretta Pigatto, Giancarlo Tondato, Stefano Toppan (San Quirino); Jacopo Avon, Sara Colautti (Sequals); Mara Bisaro, Katrin Bremer, Felicina Chivilo’, Flavio Della Libera, Michael Roberto Fabrici, Paolo Giacomini, Andrea Giannini, Omar Lenarduzzi, Gianfranco Locatelli, Massimiliano Pitussi, Raffaele Tossutto, Luca Verocai, Enrico Vignando (Spilimbergo); Edi Breda, Ivano Finati, Tamara Maman, Alessandra Mattesco, Marika Moras, Davide Pegolo, Mauro Pupulin, Giacomo Verardo (Tamai); Antonio D’Avenia, Anthony De Lorenzi, Mario Riccardelli, Andrea Verocai (Vajont P.G.); Renzo Cinausero, Elettra Marussich, Eleonora Peruch (Valvasone); Luca D’Agnolo, Michela De Lorenzi, Zakarya Ez Zalzouli (Vivaro).

Diploma di benemerenza (10 donazioni gli uomini, 8 le donne):

Alberto Bortolin, Mauro Sacilotto, Luca Squaiera (Andreis); Luca Del Mistro (Arba); Astra Busanel, Simone Gri, Sergiu Lungu, Paolo Petris (Arzene); Sabina Arcidiacono, Michela Basso-Valentina, Beatrice Botter, Alessio Brollo, Annalisa Candotto-Mis, Pierluigi Candotto-Mis, Fabiano Canova, Attilio Cardin, Romina Cellamare, Zara Ciligot, Valentina Cosenza, Lisa De Marco-Zompit, Paolo Del Cont, Hans Del Mistro, Daniele Del Tin, Chantal Fabris, Mirko Filippi, Serena Gasparetto, Michele Longato, Giancarlo Martin, Gerald Florian Mili, Alessandra Moro, Federico Olimpi, Marzia Rossi, Luca Rustja, Eros Stabarin, Anna Tassan Got, Mauro Tassan Toffola, Marco Turco, Tommaso Vessia (Aviano); Mauro D’Andrea, Susanna Fornasier (Az. Rauscedo); William Borsoi, Walter Breda, Luana Buttignol, Francesca Da Ros, Carmen Augusta Dario, Pierpaolo Febbo, Renato Maccan, Elena Mariotto, Tania Mascarin, Christian Parro, Silvia Piccin, Francesca Pivetta, Giuseppe Pujutta, Andrea Ros, Elisa Eugenia Santarossa, Mattia Sbaiz, Luca Tonon, Vincenzo Vocale, Joel Zagar, Michele Zulian (Brugnera); Lorena Benedet, Andrea Beninca’, Manuel Bonavolta, Michele Colle, Gianluca Magro, Maurizio Rosa-Brustolo (Campagna); Cinzia Cipolat, Francesca Dabba’, Marina Djuric, Annalisa Franco, Lorenzo Pizzinato, Vincenzo Riccardi, Mara Spago, Luana Zat (Caneva); Adriano Salvato Lanzetta (Castelnovo F); Andrea Facchin, Juri Maraldo (Cavasso N.); Omar Codarin, Emanuele Col, Maricica Coca Hogas, Luca Moretto (Domanins); Ivan De Biasio, Davide Mongiat, Zeudi Manuela Piovesana, Benito Vallar, Giuseppe Vallar (Fanna); Sandro Rovedo, Loris Zambon (Frisanco); Teresa Frenna (Lestans); Veronica Anastasi, Giuliano Boraso, Demetra Fanello, Filippo Glaneo, Marco Marchiori, Serena Rosa Bernardins, Marco Rovedo, Pierluigi Saccon, Anna Santarossa, Massimo Zanet (Maniago); Cristian Corazza, Tiziano Martinel, Marco Mazzon, Stefano Parro, Marco Piccinin, Eddy Rosolen, Luca Tardivo, Laura Ivy Viel (Maron); Barbara Bravin, Michele Melosso, Sara Melosso (Meduno); Raoul Alberti, Erik Del Col, Antonio Esposito, Anthares Fabbro, Massimo Facchin, Donatella Giacomello, Massimo Rigo, Deborah Scubla (Montereale V); Katia Cesaro, Vanessa Messina, Riccardo Nadal, Monia Pasquali, Roberto Pupulin, Enrico Ros, Giulia Somera, Marco Varnier (Nave); Nicholas Di Piazza, Reto Nonis (Pinzano); Luca Del Maschio (Polcenigo); Jessica Clemente, Andrea Frusteri, Enrico Iovane, Giada Martini, Anna Micossi, Silvana Moro (Pordenone); Marco Battiston, Gioia Chemello, Martina Del Pin, Nicola Truant (S.Giorgio R.); Remo Bragagnolo, Cristina China, Sabrina Mascarin, Gabriele Pittaro Truant, Chiara Scodellaro (S.Martino T.); Roberto Antoniolli, Roberta Bonfada, Maurizio Coan, Silviu Gavril, Lydia Giacomin, Roberto Carlos Lorenzon, Alessia Mondello, Roberta Moro, Sara Presotto, Lisa Roman, Michela Turchet, Alessandro Vendramin, Tancredi Zoppolat (S.Odorico); Giulia Arcidiacono Mutti, Camilla Boccato, Carla Moro, Elena Posocco, Gennaro Salemme, Andrea Terranova, Carlo Turnu (Sacile); Matteo Facchin (San Lorenzo); Guglielmo Casadei, Maria Laura Falzarano, Ornella Zanette (S.Michele-R.); Federico Andrigo, Denise Bellet, Stefano Casagrande, Giuliano Checcacci, Stefano Del Mastio, Guerino Pignoloni, Guido Scapolan, Paolo Sist, Edo Luigi Sutto, Ivan Tissino, Kevin Joseph Toffoli, Davide Venturin, Luca Venturin (San Quirino); Enrico Canderan, Adriana Catallo, Luca Ceotto, Alberto Iob, Stefania Iob, Giorgia Scalco (Sequals); Stefano Avoledo, Ivana Benedetti, Andrea Bisaro, Anna Maria Blarasin, Diana Cristina Bonomi, Rudy Bortuzzo, Erica Cimarosti, Roberto Colle, Andrea Colonnello, Sabino De Francesco, Cristian Lenarduzzi, Denise Melody Magazzu’, Stefano Marzaro, Luciana Migotti, Alessandra Mitidieri, Alberto Nassutti, Mara Pighin, Diego Pirozzi, Sergio Pizzinato, Ilaria Pultrone, Irene Morgan Sarcinelli, Tommaso Sivieri, Alessandra Tirone, Steni Tosoni (Spilimbergo); Romina Basso, Michela Breda, Gioele De Nardi, Stefano Gasparotto, Stefano Pian, Loris Pradella, Erica Ragagnin, Ivan Sbaiz, Stefania Verardo, Fabiola Zandona’, Mattia Rene’ Zilioli (Tamai); Stefano Colautti, Heidee De Los Santos, Annamaria D’Urso, Cristian Gentile, Sol Lizier (Travesio); Marco Bertini, Stefano Brandolisio, Silvia Di Lello, Sara Filippin, Davide Martinelli, Giuseppe Zoldan (Vajont P.G.); Donatella Bottacin, Davide Casonato, Patrick Nocente, Pierluigi Petozzi, Antonio Salvemini (Valvasone); Marco Baccega, Cristina Franceschet, Gia Nicoleta Lazar, Marco Massaro, Martino Tommasini (Vivaro).