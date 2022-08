A Maniago, la Mostra IPSIUS. Di se stesso, dell’artista Alberto Pasqual

MANIAGO – Inaugura sabato 27 agosto alle ore 18.00, nelle Vecchie Scuderie di Palazzo D’Attimis a Maniago, la Mostra Personale IPSIUS. Di se stesso, dell’artista Alberto Pasqual.

Promossa dalla storica Associazione L’Artistica, ha il Patrocinio del Comune di Maniago e il sostegno della Fondazione Giovanni Santin Onlus, della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile e di Bioman. Un catalogo essenziale documenterà l’evento.

Saranno esposte le opere che ripercorrono alcuni momenti salienti della lunga ricerca di Alberto Pasqual, lavori che meglio testimoniano il collegamento con l’attività fabbrile che ha reso Maniago, patria del coltello, famosa nel mondo.

Il ferro, l’acciaio e il fuoco sono le materie che l’artista predilige per esprimere il suo sentire e il bisogno di realizzare i Tondi (caratterizzati dalle ferite e dalle colature, scudi che difendono senza sfuggire alla lotta); I Costati (esposti al pericolo delle armi); le Fonti di vita (come ventri capaci di generare); i Paesaggi visivi (su lastra, sguardi sulla bellezza della Natura); i Carborundum, (grafiche realizzate dalla prestigiosa Stamperia d’arte Albicocco) e alcuni bozzetti delle sue opere monumentali (Pantani; Pier Paolo Pasolini; Caduti della Polizia e sul lavoro; Donatori di Sangue; Concetto;….).

Non mancheranno le Presenze-Assenze in plexiglass, già esposte a Venezia, in dialogo con il Paradiso del Tintoretto nelle sale del Palazzo Contarini; e le Citazioni del Sarcofago di Atella, che sono attualmente esposte anche a Melfi, nel Museo Nazionale Pallottino, in una mostra che terminerà ad ottobre.

Questa selezione rappresenta quindi un’occasione preziosa per avvicinare la complessità della ricerca di uno degli artisti più rappresentativi della terra del Friuli, artista che concorre a promuoverne la conoscenza e apprezzarne l’importanza a livello internazionale.

Cosi si esprime Alberto Pasqual:

-Difficile non legare il mio lavoro al territorio in cui sono cresciuto: il Friuli. Una regione .. dura e inflessibile ma ancora fiera, laboriosa e familiare. Ho fatto dell’artigianalità un punto di forza… Il gesto è sempre stato al centro, …Come fa il fabbro che tempra l’acciaio con forza primordiale.-

L’esposizione sarà visitabile fino al 18 settembre. Durante la Festa del Coltello il 3 e 4 settembre alcune opere saranno ospitate anche nella nuova Sede della Bcc in via Umberto I n.8.