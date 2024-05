Ail Pordenone incontra volontari e psicologhe

SACILE – Nella sala polifunzionale di AIL a San Giovanni del Tempio di Sacile, momento di condivisione insieme alle psicologhe Arianna e Giulia.

E’ stato un incontro per conoscere i vari referenti di zona in merito ai banchetti delle campagne Uova di Pasqua e Stelle di Natale, ma non solo, anche per un confronto sulle tematiche di AIL, progetti e quant’altro

Una breve presentazione iniziale, prima delle psicologhe, è stata fatta dal Vice Presidente William De Bona che ha presentato i professionisti dei moduli di respiro e quello che loro fanno per AIL, consegnando poi le divise ufficiali da utilizzare nelle loro attività.

Questi incontri sono fondamentali non solo per un aggiornato ed esaustivo rapporto relazionale ma soprattutto per riconfermare il grande e vario lavoro di squadra che oramai da anni Ail Pordenone sta costruendo e attuando grazie al quotidiano impegno di molti volontari ,soci e professionali investimenti.

Stefano Boscariol