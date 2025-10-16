“Agevolazioni che fanno la differenza”: incontro a Palazzo Ragazzoni, promosso da M&C

SACILE – E’un invito per scoprire il potenziale nascosto del Friuli Venezia Giulia, cioè quelle agevolazioni finanziarie che restano sconosciute o poco valorizzate, nonostante rappresentino leve strategiche per attrarre investimenti e rigenerare il tessuto produttivo, industriale, artigianale, agricolo e commerciale. Sarà questo il tema del dibattito a Palazzo Ragazzoni che si terrà venerdì 17 ottobre, con inizio alle 17, a Sacile, promosso dall’agenzia di consulenza immobiliare del Friuli occidentale Marchiori&Contino.

Con il contributo di esperti del mondo finanziario, imprenditoriale e associativo, il convegno “Agevolazioni che fanno la differenza” punta a fare chiarezza su strumenti già disponibili, oltre ad attivare un confronto operativo tra territori e settori di competenza. Per i promotori darà questa un’occasione per rispondere a una domanda scomoda ma urgente: «Perché l’edilizia produttiva in Italia è ancora ferma a un modello basico, poco attrattivo, poco strategico?»

Fra i relatori, dopo gli indirizzi di saluto di Alberto Marchiori e Antonio Contino e vari rappresentanti delle istituzioni, Mauro Cappello università della Tuscia, Cristina Amirante assessore regionale infrastrutture e territorio, Luca Penna direttore Confcommercio Pordenone, Andrea Malacart Confindustria Alto Adriatico e Confartigianato.

Evento in collaborazione con Camera di Commercio Pordenone-Udine, Città di Sacile, Ance Fvg, unitamente a Bcc Pordenonese e Monsile, costruzioni Izc e Itas mutua.