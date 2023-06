Amirante, ad agosto completato tetto Ipsia Brugnera

BRUGNERA – “Entro la fine del mese di agosto sarà completato il tetto dell’edificio che ospiterà l’ampliamento dell’istituto scolastico superiore di Brugnera”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante al termine del sopralluogo compiuto oggi a Brugnera, dove ha visitato il cantiere nel quale si sta costruendo un nuovo edificio a servizio dell’Ipsia Carniello.

Alla presenza del direttore dell’Ente di decentramento regionale del Friuli Occidentale Augusto Viola, del vicesindaco di Brugnera Silvia Piovesana e dell’assessore ai Lavori pubblici Gianni Rossetto, l’esponente dell’Esecutivo ha potuto vedere lo stato di avanzamento dei lavori dell’opera il cui costo complessivo ammonta a 4,94 milioni di euro, di cui 3,8 milioni derivante da un contributo legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 1,14 milioni da fondi propri del bilancio regionale.

“Ho constatato – ha detto Amirante – che i lavori sono a buon punto, grazie alla celerità della ditta a cui sono state assegnate le opere.

In particolare, entro la fine di agosto dovrebbe essere completata la copertura, il che ci fa ben sperare sul rispetto dei tempi per l’ultimazione dell’intervento, che prevede l’utilizzo del nuovo fabbricato a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025”.

“Questo ampliamento – ha aggiunto Amirante – ben si inserisce nel ragionamento che la nostra Amministrazione sta compiendo non solo per trattenere i ragazzi e le loro famiglie all’interno del contesto regionale, ma anche per consentire una formazione mirata e professionale di studenti da mettere al servizio delle imprese locali. Non dimentichiamo che l’area del mobile di Brugnera rappresenta una delle zone produttive che contribuisce in modo importante alla formazione del Pil del Friuli Venezia Giulia”.