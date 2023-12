Amministrative: il fronte riformista ha scelto il suo candidato sindaco

PORCIA – Il fronte riformista di Porcia presenta il suo candidato sindaco. Dopo mesi di lavoro, incontri, consultazioni e convergenza su un programma unico e definito, per le due liste civiche La Risorgiva e Porcia Bene Comune e per il Partito Democratico è tempo di scelte importanti.

Così, prima di Natale, sarà svelato il nome del candidato attorno al quale convergere in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nessuna anticipazione, al momento, sul suo nome. Le due civiche e il Pd lo sveleranno sabato mattina, alle 11, in un incontro con la stampa che si terrà nella loggia dell’ex Municipio di Porcia, in via Marconi.

L’intesa all’interno del fronte riformista di Porcia è stata raggiunta con largo anticipo rispetto all’appuntamento elettorale del 2024. E, proprio per questo, grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentati delle due civiche e del Pd.

“Il Partito democratico, consapevole del ruolo di riferimento finora avuto – afferma Tiziana Aramonte – ha scelto di mettere competenze ed esperienza a disposizione di una compagine unita e coerente nei valori e nelle proposte e di un candidato che possa rappresentarla con entusiasmo e capacità”

“Abbiamo puntato su una persona nuova del panorama politico locale – sostiene Nicola De Toni de La Risorgiva – ma competente. Una persona che, ne siamo certi, porterà una ventata di aria fresca a Porcia”.

Sulla stessa linea Porcia Bene Comune: “Siamo contenti – puntualizza Cristina Bomben – di aver trovato una solida unità attorno a questa persona, che gode della nostra piena fiducia”.