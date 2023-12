Trieste, uno sguardo intimverso a Donne Protagoniste 2023

PORCIA – Ieri pomeriggio, 13 dicembre, alla Sala Diemoz di Porcia, evento conclusivo dell’edizione 2023 della rassegna con la presentazione del libro Trieste uno sguardo intimverso.

Dopo i saluti di Lorena Blarasin, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Porcia, la curatrice della rassegna Franca Benvenuti, nell’occasione in veste di presentatrice, ha spiegato come la scelta di concludere Donne Protagoniste 2023 con questo libro si leghi non solo al fatto che, in questa originale silloge di racconti, siano proprio otto donne a farsi portavoce del retaggio letterario triestino, ma anche perché “Trieste è una donna formidabile, che prima ancora di esigere amore, esige rispetto, e la raccolta di racconti è un rispettoso abbraccio collettivo per una donna di nome Trieste”, come ha scritto Laila Wadia nella sua introduzione.

La serata è stata molto interessante, ricca di spunti, di riflessioni profonde ma anche divertenti, e qualcuno del pubblico l’ha definita in alcuni momenti anche commovente. Per Franca Benvenuti, triestina doc, intervistare tre delle autrici e precisamente Laila Wadia, scrittrice e curatrice del libro, Diana Bošnjak Monai, architetto, pittrice e scrittrice, Elisabeth Griffin, docente di inglese e autrice di vari testi, è stato come “giocare in casa”. Ha infatti affermato di aver letto il libro con grande curiosità, soprattutto perché le interessava scoprire il punto di vista sulla sua città di donne provenienti da un “altrove” che la vita ha portato a vivere a Trieste e a condividerne le sue “diverse prospettive e geografie alternative”, per dirla con le parole di Laila Wadia.

La serata è stata impreziosita dalla lettura di alcuni passi del libro a cura dell’attrice Bianca Manzari e dalle splendide fotografie di Trieste del fotografo Tullio Valente.

L’incontro, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin, ha visto la presenza di un numeroso pubblico, tra cui il Presidente del Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, Maurizio Pertegato, La Past President Fidapa-Pordenone, Annamaria Poggioli e la Presidente dell’UTLE Porcia, Claudia Bigaton.