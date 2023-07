Arti e Sapori, festival spettacolo di strada torna a Zoppola dal 28 al 30

ZOPPOLA – Zoppola si prepara ad accogliere l’allegra invasione dei buskers il 28, 29 e 30 luglio.

Arti e Sapori, 17^ Fiera Internazionale dello Spettacolo di Strada organizzata dalla Proloco del Comune di Zoppola e promossa dall’Amministrazione Comunale trasforma per tre giorni la cittadina in un grande teatro a cielo aperto dove artisti di strada portano la loro arte di musicisti, acrobati, clown e giocolieri nelle piazze e lungo le vie del centro storico.

L’immagine grafica che accompagna la comunicazione della manifestazione si ispira anche quest’anno ad un’opera dell’artista pordenonese Simone Prudente e lancia il messaggio “l’equilibrio è un miracolo”.

Insieme al Festival Brocante di Frisanco con cui c’è una stretta collaborazione nella definizione del programma artistico, Arti e Sapori è nell’estate 2023 uno dei più importanti appuntamenti in Regione per le compagnie di spettacolo di strada che, grazie al format stimolante della manifestazione, possono qui esprimersi al meglio e incontrare tanti altri colleghi in una sorta di meeting del circo contemporaneo.

Internazionale e molto spettacolare il programma artistico della manifestazione che spazia attraverso le 3 grandi anime del circo contemporanea: acrobazia, comicità, musica, generi che spesso si mescolano e sovrappongono negli spettacoli.

Tra gli appuntamenti da non perdere di questa edizione: “Concrete 00”, nuovissimo spettacolo della compagnia Trio Circ con trapezio, scala d’equilibrio e acrobatica in programma sabato 29 e domenica 30 nel punto spettacolo A davanti al municipio, Pink Cabaret, uno spettacolo di cabaret tutto al femminile dal gusto dolce amaro.

Il menù della serata :corda aerea, palo cinese, acrobatica a terra, danza, teatro fisico, banane blu, paillette e coriandoli. Come suggerisce il nome stesso, l’altro grande protagonista di Arti e Sapori è la ricchissima proposta enogastronomica che spazia dalla cucina del territorio a quella internazionale. Da record quest’anno il numero dei chioschi partecipanti, ben 26, allestiti da ristoratori, associazioni, food truck, birrifici artigianali.

Nei menù proposti ai prodotti tipici e alle specialità locali si affianca anche una gustosa selezione di birre artigianali, si contano più di 40 spine attive nei chioschi durante le 3 serate, vini del territorio, street food in chiave gourmet e cucina etnica.

Invitante l’offerta per i gourmet: menù completamente dedicati alla cucina friulana, siciliana, argentina e per la prima volta anche thailandese, panzerotti preparati al momento con prodotti di eccellenza, carne di rossa pezzata friulana cotta a puntino, paella, pesce fritto, carne allo spiedo e tanto altro ancora.

Tra le novità di quest’anno: la partecipazione della Pro Loco di Vermegliano (GO) con un’offerta gastronomica di frontiera che richiama la cucina slovena e croata e l’apertura di un nuovo punto di attrazione all’interno della manifestazione: La Gintoneria del Mulino di Zoppola dove i visitatori potranno degustare cocktail a base “Risorgimento 5”, gin tutto zoppolano che ha vinto il titolo di miglior Compound Gin d’Italia al World Gin Awards 2023 di Londra, il più importante concorso al mondo.

Per gli appassionati, imperdibile una passeggiata in Via Sartor denominata, la Via dei Birrifici Artigianali, dove ben 6 truck food offrono una carrellata delle migliori offerte brassicole friulane e non solo: Birra Ceka (Repubblica Ceca), Birra di Naon (Pordenone), Luppolo Verde (Polcenigo), Birra Low Profile (Bologna), Eccolo Craft Beer Truck – Furgon Furlan con le spine di Birrificio Campestre (Corno di Rosazzo) e Foglie d’Erba (Forni di Sopra), LE 21 Osteria Itinerante con la birra artigianale di Dimont (Arta Terme).

Novità anche al chiosco Pro Loco Zoppola che presenta per la prima volta il panino Furlan Pit Beef. E’ la rivisitazione friulana del mitico Baltimora Pit Beef: roast beef cotto e affumicato a bassa temperatura, cipolla rossa di Cavasso Nuovo in agrodolce, salsa tiger home made da gustare accompagnato dalle birre artigianali di Birra Garlatti Costa.

Proposta che mescola gli aromi, la tecnica di cottura lenta e affumicata del barbecue americano con la carne a km 0 zoppolana e un presidio slow food tutto pordenonese.

Arti e Sapori non dimentica i visitatori vegani e vegetariani: a loro sono dedicati piatti particolari in quasi tutti gli stand. Ad accompagnare i tanti visitatori lungo le vie di Zoppola anche un mercatino di artigiani, artisti, hobbisti con oltre 50 bancarelle.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha premiato l’impegno degli organizzatori nella promozione dei prodotti e delle attività del territorio assegnando a questa manifestazione il titolo di IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA.

Tutte le informazioni aggiornate con mappe, menù e programma nel sito www.artiesapori.com