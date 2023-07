Torna il grande tennis internazionale targato Cordenons

CORDENONS – Nel solco di una tradizione oramai collaudata e consolidata nel tempo, anche quest’anno tornano i grandi tornei internazionali di tennis sui campi dell’Eurosporting Cordenons. Un imperdibile doppio appuntamento organizzato dalla direttrice del torneo Serena Raffin e dal suo staff sempre in prima linea quando si parla di tennis ed eventi d’élite, entrato a far parte a pieno titolo nel gotha dell’estate sportiva italiana.

Due settimane dal 30 luglio al 13 agosto all’insegna del grande tennis, che quest’anno avrà come main title sponsor Serena Wines 1881 e Acqua Maniva per entrambi gli appuntamenti Itf femminile W60 e Atp Challenge, con un montepremi da 80.000 dollari. Da sottolineare il fondamentale supporto fornito dalla regione FVG, dal Comune di Cordenons e dai numerosi sponsor locali e non, che per l’ennesima volta hanno voluto veicolare il proprio messaggio attraverso il tennis internazionale disputato sui campi dell’Eurosporting Cordenons.

Per l’Atp Challenger sarà un edizione speciale, dal momento che si celebreranno i 20 anni del torneo i cui natali sono stati fortemente voluti dall’indimenticato patron della manifestazione Edi Aldo Raffin. Un albo d’oro che recita nomi di spicco tra i quali gli azzurri Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il serbo Filip Krajinovic, il giapponese Taro Daniel e l’argentino Francisco Cerundolo. Tutti giocatori che hanno trionfato alle latitudini dell’Eurosporting e hanno in breve tempo spiccato il volo nelle posizioni che contano della classifica mondiale Atp. C’è anche chi non ha vinto il challenger di Cordenons, ma nel giro di 3 anni dalla sua partecipazione è diventato l’uomo da battere tra i cosiddetti next gen e in senso assoluto.

Stiamo parlando dello spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 della classifica mondiale, che a 20 anni può già vantare in bacheca due titoli dello Slam tra cui la recentissima vittoria ai Championships sull’erba nobile di Wimbledon, sconfitto in finale nell’edizione 2020 dal connazionale Bernabè Zapata Miralles. Una cartina al tornasole posizionata sul tennista di Murcia, che dimostra la qualità assoluta dei protagonisti che hanno calcato la terra rossa dell’Eurosporting Cordenons, a partire dalla prima edizione del 2004 fino ai giorni nostri.

ITF World Tennis Tour W60

Torneo Internazionale Femminile dal 30 luglio al 6 agosto 2023

Ad aprire le danze saranno le donne approdate alla 8° edizione con un torneo Itf da 60mila dollari di montepremi, un prize money quadruplicato rispetto al recente passato, che permetterà di poter ammirare sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons alcune delle più interessanti protagoniste del panorama internazionale non solo per quanto riguarda la stagione in corso.

La prima testa di serie risponde al nome di Julia Grabher, la 27enne austriaca attualmente n.58 della classifica Wta, sta vivendo un’ottima stagione sugellata dalla finale nel torneo Wta 250 di Rabat dove si è arresa in finale all’azzurra Lucia Bronzetti. Nella scorsa edizione la Grabher raggiunse la semifinale, sconfitta dalla futura vincitrice, l’ungherese Panna Udvardy. La quota in rosa magiara sarà comunque degnamente rappresentata da Reka Luca Jani, testa di serie n.3 e dalla veterana Timea Babos ex top 25 Wta, che in questa stagione ha vinto tre W25 consecutivamente ed è approdata al penultimo atto nel W60 di Biarritz.

C’è grande attesa anche per la slovena Tamara Zidansek (n.139 Wta) che vanta un passato da numero 22 del ranking mondiale con tre successi nel Wta 125 a Bol e 250 a Losanna e in questa stagione ha raggiunto i quarti di finale nel Wta 250 di Hua Hin in Thailandia e a Bogotà.

A guidare la pattuglia a tinte azzurre ci sarà Nuria Brancaccio (n.180 Wta) la 23enne di Torre del Greco, insegue la sua definitiva consacrazione tra le top 100 Wta, essendo una delle giovani più promettenti seguita negli ultimi anni dalla Fitp. Nel 2023 la Brancaccio ha conquistato l’Itf W25 di Buenos Aires a inizio stagione, dove ha raggiunto nella settimana successiva anche una finale. Sempre in chiave azzurra ci sarà la presenza in tabellone della 20enne Matilde Paoletti, che in questo scorcio di 2023, può già vantare due quarti di finale nel Ladies Open di Firenze e nel W60 di Roma.

Torna alle latitudini friulane anche Camilla Rosatello (n.363 Wta) reduce dalla prima vittoria in una partita di main draw, a livello di Wta 250, nel ladies open in corso di svolgimento a Palermo. Risultati che fanno il paio con le due semifinali raggiunte nei W60 di Caserta e Grado.

Gradito ritorno sui campi dell’Eurosporting Cordenons anche per la lombarda Martina Colmegna (n.401 Wta) che nel 2021 trionfò nel tabellone di doppio in coppia con l’americana Amy Zhu.

E’ facile profetizzare che altre giocatrici italiane andranno via via a rimpolpare il lotto delle partecipanti al torneo in chiave tricolore, attraverso le wild card concesse dall’organizzazione e dalla Fitp, in aggiunta alle vincitrici del tabellone di qualificazione. Fuori di due posizioni, ma con forti possibilità di entrare nel main draw, c’è la trentina Angelica Moratelli che lo scorso anno vinse il torneo di doppio in coppia con l’olandese Eva Vedder, e si vide srotolare dalle tribune del centrale uno striscione con tanto di dedica da parte dei “ball boys”.

ATP Challenger Tour montepremi da 80.000 dollari

Torneo Internazionale Maschile dal 7 agosto al 13 agosto 2023

Il delizioso antipasto in “rosa” servito nella settimana dal 30 luglio al 6 agosto, giorno in cui si disputerà la finale, sarà il prologo del ricco menù tennistico che scatterà in concomitanza con l’inizio della 20° edizione dell’Atp Challenger, dotato di un montepremi di 80mila dollari.

Con un cut off di entry list fissato alla posizione n.321, il teorico primo favorito del torneo (ma sappiamo come spesso i favori del pronostico possano venire ribaltati sul campo) sarà Andrea “Wawe” Vavassori, attualmente n.133 del ranking Atp, che lo scorso anno sfiorò la vittoria finale prima di arrendersi di misura in 3 set al cinese Zhizhen Zhang, decollato poi in classifica mondiale negli ultimi 12 mesi. Il 28enne torinese che cercherà di chiudere il “cerchio” conquistando un eventuale vittoria finale, quest’anno può vantare i quarti raggiunti nell’Atp 250 di Marrakech e il secondo turno conquistato al Roland Garros, sconfiggendo il quotato serbo Miomir Kecmanovic, risultati impreziositi dagli ottimi piazzamenti conquistati nei tabelloni di doppio in coppia con il davisman Simone Bolelli.

A contendere il ruolo di primo favorito all’azzurro sarà l’austriaco Dennis Novak (n.153 Atp) che in questa stagione può vantare il successo, a inizio 2023, nel challenger 75 di Nonthaburi in Thailandia. Il 29enne di Klosterneuberg è allenato da Wolfgang Thiem, padre dell’ex top ten Dominic.

Un altro giocatore da seguire con particolare interesse è Francesco Passaro, attualmente numero 156 Atp, ma che vanta un best ranking a ridosso delle prime 100 posizioni, attestato della testa di serie numero 3. Il 21enne perugino, tra i talenti più fulgidi della next gen in chiave azzurra, quest’anno può vantare le semifinale raggiunte nei challenger di Madrid e Vicenza, mentre nel 2022 si impose a Trieste proprio su Zhizhen Zhang, futuro vincitore sui campi dell’Eurosporting.

Non può mancare la partecipazione dell’idolo di casa Riccardo Bonadio (n.189 Atp) numero 5 del seeding friulano, che cercherà con il supporto del pubblico amico di raggiungere almeno la semifinale, un traguardo finora tabù nelle sue precedenti partecipazioni al torneo. Quest’anno il 30enne di Azzano Decimo può vantare due semifinali raggiunte nei challenger di Tenerife e Ostrava, condite dai quarti nel recente challenger di Iasi in Romania.

La pattuglia italiana al via del torneo sarà comunque molto nutrita con la presenza di Matteo Gigante e Francesco Maestrelli: altri giovani 20enni da tenere d’occhio e Stefano Travaglia, ex top 100, che sta cercando di risalire in classifica dopo una serie infinita di guai fisici. Il 31enne marchigiano negli ultimi tornei disputati sembra stia ritrovando la fiducia e i risultati dei giorni migliori.

Un tabellone che verrà nobilitato ulteriormente dalla presenza dell’argentino Federico Delbonis, 32enne ex top 35 del ranking Atp, che sta cercando di risalire la china, ma può vantare un ottavo di finale raggiunto nel Roland Garros 2021 e 2 titoli Atp 250 in carriera. Delbonis è un autentico “collezionista” di vittorie nel circuito challenger, in carriera ne ha infatti griffate ben dodici, di cui molte nel Bel Paese. E chissà che le assegnazioni delle wild card da parte degli organizzatori e della Fitp non portino altre gradite sorprese all’interno del già pregevole torneo.

Tutti gli elementi di interesse sono ben calibrati e dosati in perfetta armonia tra di loro per assistere a uno spettacolo tennistico di 2 settimane che richiamerà un notevole drappello di appassionati sui campi dell’Eurosporting Cordenons dal territorio friulano e non solo…ed ora è proprio il caso di dirlo buon tennis a tutti!!!