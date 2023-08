Atp Challenger Cordenons, avanzano Schepper e Iannaccone

CORDENONS – Archiviata l’ottava edizione dell’Itf W60 femminile è già tempo di qualificazioni per l’Atp Challenger, giunto al suo 20esimo anno, dotato di un montepremi da 80mila dollari.

Sui campi dell’Eurosporting impegnati 24 giocatori in cerca di un posto al sole nel main draw, nel quale ne entreranno 6, dopo il secondo turno in programma domani (lunedì 7 agosto).

La giornata è stata fortemente disturbata dalla pioggia caduta incessantemente nella parte centrale del pomeriggio. Sospese e rinviate a domani le partite dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, mentre quattro incontri devono ancora iniziare per completare il primo turno delle qualificazioni.

In apertura di programma il francese Kevin De Schepper, 36enne ex top 60 del mondo, non ha lasciato scampo alla wild card dell’organizzazione Gregorio De Gasper, che milita tra le fila dell’Eurosporting Treviso. 6-1 6-0 il punteggio che racconta di una sfida senza storia.

Andamento speculare sul campo Acqua Maniva dove l’argentino Villanueva (n.494 Atp) regola l’azzurro Massacri con il punteggio di 6-1 6-2.

Bene invece Federico Iannaccone che si impone con un 6-3 periodico a spese del brasiliano Wilson Leite.

Avanza anche l’argentino Barrena, numero 2 del seeding cadetto, che sconfigge per 6-3 7-6 l’indiano Kaliyanda Poonacha.

Nel derby azzurro tra Serafini e Roncalli è stato il primo prevalere in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-2, al termine di un incontro nel quale il romagnolo è stato maggiormente cinico nel convertire le palle break rispetto all’avversario.

Domani, 7 agosto, con inizio alle 10 si completeranno gli incontri del tabellone cadetto e inizierano le prime attese sfide del main draw.

Attesa per il debutto del pordenonese Riccardo Bonadio, testa di serie numero 3 e attuale n.195 Atp, che nel match in programma sul centrale Serena Maniva, non prima delle 19:30, affronterà il monegasco Valentin Vacherot, tra i due non ci sono precedenti.

Altri match in programma per quanto riguarda il main draw, saranno tra la wild card Gian Marco Ferrari e l’austriaco Lukas Neumayer, non prima delle 17. Mentre sul campo Acqua Maniva non prima delle 16:30, si affronteranno il francese Maxime Chazal e il tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng. Nel main draw sono presenti altri 8 italiani che debutteranno martedì 7 agosto, in attesa di un eventuale aumento del contingente azzurro dalle qualificazioni.

SERENA MANIVA CENTRALE

F. Iannaccone (ITA) – [11] W. Leite (BRA) 6-3 6-3

A. Braynin (UKR) – [9] F. Tabacco (ITA) 6-2 5-7 2-4 Sosp.

[6] J. Ocleppo (ITA) – S. Dominko (SLO) Rinviata a domani

[1] S. Vincent Ruggeri (ITA) – A. Arnaboldi (ITA) Rinviata a domani

SERENA WINES 1881

[3] K. De Schepper (FRA) – [WC] G. De Gasper (ITA) 6-1 6-0

[2] A. Barrena (ARG) – N. Kaliyanda Poonacha (IND) 6-3 7-6 (4)

G. Tabacco (ITA) – [7] J. Otegui (ARG) 2-6 2-3

[WC] A. Rossi (ITA) – [12] [Alt] F. Gomez (ARG) Rinviata a domani

ACQUA MANIVA

[10] G. Villanueva (ARG) [WC] B. Massacri (ITA) 6-1 6-2

[5] M. Serafini (ITA) – S. Roncalli (ITA) 2-6 6-3 6-2

[WC] A. Balestrieri (ITA) – [8] L. Rottoli (ITA) 0-5 Sosp.

[4] G. Oradini (ITA) – B. Artnak (SLO) Rinviata a domani