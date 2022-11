Auto finisce nel greto del fiume: tre giovani ferite

ARBA – Tre ragazze sono rimaste ferite questa mattina presto, 20 novembre, intorno alle 6, a seguito di una fuoriuscita autonoma verificatasi a Colle di Arba, in via del Ponte. Viaggiavano tutte sullo stesso mezzo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo e la macchina è finita nel greto del Meduna.

Le tre ragazze sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo, tutte coscienti. Immediata la chiamata di aiuto al Nue112 che ha transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto due ambulanze provenienti da Maniago e da Sequals, un’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Due ragazze sono state trasportate all’ospedale con le ambulanze all’ospedale di Pordenone e la terza è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nessuna ha riportato ferite gravi.