Bilancio positivo per Coltello in Festa 2024

MANIAGO – Si chiude con un bilancio più che positivo la 20ma edizione di Coltello in festa, la manifestazione dedicata al mondo delle lame in programma a Maniago (PN), il 14 e 15 settembre 2024 che ha visto come special guest Angelo Coassin, alias Cooking with Bello.

Importante il flusso dei visitatori che già dalle prime ore di sabato – nonostante le temperature non troppo favorevoli – ha invaso gli stand della grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi con 23 aziende aderenti, e la mostra dedicata alle lame d’autore, con 21 coltellinai custom. Il pubblico degli appassionati i è fatto ancor più numeroso in piazza Italia e fra le vie del centro nella giornata di domenica, a dimostrazione di quanto notevole sia l’interesse verso la coltelleria artigianale maniaghese di qualità. Ottime anche le vendite in tutti i settori, dai coltelli ai più diversi utensili da cucina.

Nella due giorni sono state oltre 22mila le presenze complessive, con molte famiglie partecipanti: le attività dedicate ai bambini in particolare – come i laboratori e i giochi tradizionali che hanno trovato posto in piazza Italia – le dimostrazioni di affilatura, forgiatura e di tecniche di scherma antica hanno incuriosito e attratto un pubblico ampio e variegato. Più che positivo anche il riscontro da parte del settore ricettività e ristorazione e dell’Associazione pro Maniago che ha gestito i chioschi della ristorazione situati in Centa dei Conti, proponendo in menù piatti tipici della tradizione friulana.

“Siamo soddisfatti per l’esito di questa 20ma edizione che, nonostante il tempo incerto e le temperature piuttosto rigide, ha registrato un sostenuto afflusso di pubblico durante tutto il week end – ha sottolineato l’Assessore al Turismo Sandra Zilli -. Ringraziamo le realtà commerciali, industriali e artigianali maniaghesi, ma soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, le associazioni che hanno gestito l’evento ovvero l’Ecomuseo Lis Aganis e Pro Loco Maniago, i tantissimi volontari e in particolare gli uffici comunali e il personale del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago. Una squadra forte e unita che ha saputo ancora una volta dare il meglio di sé”.

E a proposito del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie – in cui si possono ripercorrere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai locali e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero fino al cinema di Hollywood – sono state oltre 500 le persone registrate. Ottima affluenza infine anche per i tour guidati alla scoperta delle officine maniaghesi, con oltre 200 partecipanti.