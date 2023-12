Bonus bollette e neonati, Claut va incontro alle famiglie

CLAUT – Il Comune di Claut si impegna attivamente nel supportare le famiglie residenti attraverso due iniziative di sostegno economico mirate a fronteggiare le sfide finanziarie attuali e a promuovere il benessere delle giovani famiglie nella comunità.

La prima iniziativa è un contributo una tantum per le famiglie residenti a parziale copertura dei costi delle utenze domestiche. Questo aiuto, che si inserisce in un contesto di crescente inflazione, è finanziato con 50 mila euro di fondi propri del Comune.

L’obiettivo è di alleggerire il carico sulle famiglie, soprattutto durante la stagione invernale, quando i costi energetici tendono a salire. Per accedere a questo contributo, i residenti possono presentare la loro domanda fino al 23 dicembre 2023.

Le richieste possono essere inviate tramite PEC all’indirizzo [email protected] o presentate di persona all’Ufficio Protocollo del Comune di Claut, con orario dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12. Tutti i moduli necessari sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

La seconda iniziativa è il nuovo Bonus Infanzia, una misura pensata per sostenere i genitori di bambini neonati e di età compresa tra 1 e 4 anni. In un cambiamento rispetto agli anni precedenti, il Comune ha strutturato il contributo per offrire un sostegno più continuo e adattato alle esigenze delle famiglie.

Il Bonus Infanzia prevede un contributo una tantum di 1.500 euro per i neonati, richiedibile entro tre mesi dalla nascita, e un contributo annuale di mille per i bambini da 1 a 4 anni. Le domande per questo bonus possono essere presentate fino al 30 dicembre 2023, con tutte le informazioni e i moduli di richiesta disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Con queste iniziative, il Comune si pone come un attore proattivo nel promuovere il benessere e la stabilità delle famiglie residenti, contribuendo in modo significativo alla qualità della vita all’interno della comunità. “Mettiamo in campo ogni sforzo per facilitare le famiglie che hanno scelto di vivere qui, lontani dai grandi centri abitati” ha spiegato il sindaco Gionata Sturam. “Cerchiamo di intervenire il più possibile per tamponare le difficoltà derivate dal crescere i propri figli in montagna”.