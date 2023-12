“A symphonic gospel Christmas”, il 17 nel Duomo di Porcia

PORCIA – Domenica 17 Dicembre 2023, alle ore 21.00 al Duomo di San Giorgio a Porcia, il NuVoices Project e la FVG Orchestra, diretta dal M° Paolo Paroni, salgono assieme sul palco per dar vita, con la straordinaria partecipazione di Leslie Sackey, a “A symphonic gospel Christmas”: un concerto dedicato al periodo festivo, in cui il grande repertorio gospel natalizio (e non) andrà in scena in un’inedita veste sinfonica, grazie agli arrangiamenti del M° Rudy Fantin.

Il concerto è inserito nel cartellone di Natale 2023 Purlilium, del Comune di Porcia.

Leslie Sackey nasce nel 1990 a Brescia da genitori di origine Ghanese. Inizia a cantare all’età di sei anni nella comunità pentecostale della sua città facendo parte del coro gospel.

All’età di 15 anni è già corista di molti artisti gospel di fama internazionale. Ispirato da modelli come Michael Jackson, Stevie Wonder, Kim Burrell, Justin Timberlake, Beyoncé e Donnie McClurkin sviluppa una visione a 360° della musica Black che gli permette di avere la possibilità, già all’età di 18 anni, di esibirsi in pub/locali di Blues – R&B – Soul.

Nel 2011 inizia a collaborare con l’artista americana internazionale Cheryl Porter facendo parte del suo gruppo di voci soliste “Halleluiah Gospel Singers”. Nel 2013 fa parte del Coro Gospel scelto da Zucchero e Cheryl Porter per esibirsi in onore a Lucio Dalla.

Nello stesso anno viene scelto come una delle voci d’eccezione al matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nel 2014 e 2015 entra a far parte degli allievi della scuola di canto e ballo “Amici di Maria De Filippi” nell’edizione 14 del programma televisivo.

Nel 2017 partecipa come frontman della band SOUL SYSTEM nel programma televisivo “X FACTOR Italia” vincendo la decima edizione. Si aggiudica il disco d’oro per il singolo “She’s like a star”. Leslie vanta collaborazioni importanti con Eros Ramazzotti, Zucchero, Fadi, Giorgia, Sergio Sylvestre.

Una voce eccezionale che riesce a colpire l’anima di chi ascolta.

The NuVoices Project è un ensemble vocale, un coro di Udine, nato nell’ aprile 2018 come evoluzione della precedente formazione FVG Gospel Choir. L’idea è arricchita dall’esperienza artistica maturata in ambito vocale e strumentale dal M° Rudy Fantin, Direttore Artistico e preparatore dell’ensemble.

Il fascino della voce, la coralità, la voglia di sperimentare e la mancanza di pregiudizi stilistici rendono la formazione capace di muoversi fra le sfumature della musica moderna, passando da Duke Ellington a Noa, dalla Motown alla rielaborazione di culture tradizionali in chiave moderna, dalla collaborazione con artisti di spicco al Gospel tradizionale o contemporaneo. The NuVoices Project si esprime con un ampio ventaglio di possibilità, in particolare: il repertorio acapella, la formazione pianoforte e voci, con accompagnamento di una band, fino ad arrivare all’organico orchestrale.

Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, Paolo Paroni ha lavorato presso orchestre e teatri lirici di rilevanza internazionale. È appassionato cultore di prassi esecutive storiche e, nel contempo, convinto sostenitore e promotore di nuova musica. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca alle più moderne opere contemporanee ed ha al suo attivo oltre 70 prime assolute tra esecuzioni e registrazioni.

Stimato per la sua programmazione originale e l’abbattimento delle barriere tra diversi generi, ha collaborato con artisti internazionali di ogni estrazione stilistica e culturale. Paroni è nato in Italia, dove ha studiato Composizione Principale e Organo, conseguendone il diploma a pieni voti.

Ha poi completato gli studi di direzione all’Università per la musica e le arti interpretative di Vienna, dove si è diplomato cum laude. Tra i suoi maestri sono da annoverare Gilberto Serembe e Uroš Lajovic.

La FVG Orchestra è la compagine sinfonica nata nel 2019 per volere della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Nel 2022 è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come ICO di cui all’art. 19, comma 3.

Collabora continuativamente con i maggiori concorsi della regione e rinomati festival nazionali, non mancando di realizzare concerti all’estero (Ungheria, Slovenia, Austria, Serbia e Repubblica Ceca).

Il ruolo di direttore ospite principale è affidato al M° Paolo Paroni.

Ingresso libero e gratuito