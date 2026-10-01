Strade sicure: Loperfido “rafforzare sicurezza territorio priorità Governo”

PORDENONE – «Rafforzare la presenza dello Stato nelle città e nei luoghi sensibili è una priorità per il Governo Meloni. La risoluzione approvata in Commissione Difesa indica un percorso che risponde a questa esigenza, prevedendo il potenziamento di Strade Sicure con le necessarie coperture finanziarie e condizioni operative, nella prospettiva di nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri».

A dirlo è il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido, membro della Commissione Difesa della Camera commentando la risoluzione “Strade Sicure” approvata oggi.

«Il contributo dei nostri militari alla sicurezza del territorio è prezioso e merita riconoscimento. Occorre però tutelarne l’addestramento e la capacità di assolvere i compiti di difesa nazionale e gli impegni internazionali. Per questo il rafforzamento dei presìdi deve accompagnarsi a un investimento stabile negli organici delle Forze dell’ordine: dare maggiore sicurezza ai cittadini significa mettere chi li protegge nelle condizioni di operare al meglio», conclude Loperfido, che rimarca come «gli investimenti in programma vadano a beneficio della difesa del Paese e della sicurezza delle nostre città».