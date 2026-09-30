Tragedia in moto in Slovenia: muore a 65 anni il ristoratore Carlo Carlon

DARDAGO – È morto in un incidente stradale in Slovenia Carlo Carlon, 65 anni, titolare del ristorante-pizzeria Allo Chalet di Dardago. La tragedia è avvenuta ieri, 29 settembre, intorno alle 12.30, a Doblar, lungo la strada tra Canale e Tolmino. Carlon viveva a Santa Lucia di Budoia, comunità che ieri è stata profondamente colpita dalla notizia.

Carlon era partito all’alba in moto insieme ad alcuni amici dalla Pedemontana pordenonese, come faceva abitualmente nel giorno di chiusura settimanale del locale. Secondo la ricostruzione della polizia slovena, il gruppo viaggiava verso Nova Gorica quando, in prossimità di un semaforo che regola il traffico per un cantiere stradale, Carlon avrebbe tamponato la moto dell’amico che lo precedeva, ferma al semaforo.

Dopo la caduta, sarebbe finito nella corsia opposta, dove sarebbe stato travolto da un altro motociclista austriaco. I soccorsi sono stati immediati, ma i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario di Nova Gorica si sono rivelati inutili. Gli altri due motociclisti coinvolti sono rimasti illesi.

La polizia slovena sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. È stata disposta l’autopsia e la salma è ancora in Slovenia.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Budoia. Carlon gestiva Allo Chalet dal 2000 insieme al socio e amico Giovanni Renaulo. Era molto conosciuto anche per la passione per la moto e per le frequenti uscite con gli amici.

«Un immenso, improvviso dolore che nessuno si aspettava», ha ricordato Renaulo, che con Carlon aveva condiviso 26 anni di lavoro. «Carlo era prudente e molto attento in sella alla moto. Abbiamo sempre affrontato insieme la gestione dello Chalet, dividendoci i compiti. Ci lascia un vuoto enorme».

Il locale resterà chiuso. «Avevamo programmato le ferie autunnali prima di affrontare la stagione delle feste di fine anno», ha aggiunto Renaulo. Sulle cause dell’incidente, ogni ipotesi resta al vaglio degli investigatori: «Potrebbe essere stato anche un malore a fargli perdere il controllo della moto. Attendiamo l’esito dell’autopsia».