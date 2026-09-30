Esclusivo – Guerra, altri caccia F16 da Aviano per il Medio Oriente

AVIANO – Altri 6 caccia F16 sono partiti nella prima mattinata di mercoledi 30 settembre con destinazione le basi aeree in Medio Oriente per partecipare alle operazioni belliche contro l’Iran.

Si tratta dei rimanenti (in totale 12) aerei del 93rd Fighter Squadron “Makos” (appartenente al 482nd Fighter Wing dell’Air Force Reserve Command, di stanza a Homestead, Florida).

I 12 velivoli erano arrivati a Aviano nella notte di venerdì dagli USA come scalo tecnico e fanno parte del nuovo schieramento operativo bellico in Medio Oriente.

I caccia sono facilmente identificabili dal codice di coda “FM” (nella foto).

La squadriglia composta inizialmente da 12 velivoli ha attraversato l’Atlantico il 25 settembre 2026 tramite la missione di rischieramento Coronet East 116 (CE116), atterrando ad Aviano Air Base come scalo tecnico.

Il giorno dopo, proveniente da Charleston negli USA, era arrivato a Aviano un aereo cargo C-17 per il loro supporto tecnico, poi ripartito per Ramstein in Germania.

Martedì 29 settembre con l’aiuto di due aerocisterne Kc-135 per il rifornimento in volo nel Mediterraneo a sud della Sicilia i primi 6 velivoli hanno poi raggiunto il Medio Oriente.

Per i restanti 6 aerei partiti mercoledì mattina da Bucarest sono partiti due Kc-135 (matricole 63-8872 e 63-8807) che hanno stazionano in volo per rifornirli a 32mila piedi fra la Sicilia e Malta.

Come noto, da Aviano sono partiti 16 caccia F16 del 31rd Fighter Squadron fra febbraio e giugno per poi fare rientro e lasciare il posto agli F16 del 555th Fighter Squadron.

Mercoledi 30 settembre, in mattinata, provenienti da Chania sono arrivati a Aviano due F15 (Tabor 31). Al. Rin.