Casa disabitata in fiamme a Porcia

PORCIA – Dalle ore 7,40 circa di oggi, 28 gennaio 2024 i Vigili del fuoco del comando di Pordenone stanno operando con una squadra supportata dall’autoscala e dall’autobotte per l’incendio di una casa disabitata a Porcia.

Giunti sul posto, mentre parte dei VVF hanno iniziato le operazioni di spegnimento, alcuni operatori sono entrati nell’edificio per verificare che non vi fossero persone all’interno.

Fortunatamente tale ricerca ha dato esito negativo ma i VVF hanno rinvenuto all’interno della casa in fiamme alcune bombole di gas che sono state portate in zona sicura all’esterno dello stabile prima che venissero coinvolte dall’incendio.Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.