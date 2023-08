Cena in bianco, devoluti oltre 5mila euro a Asla

MANIAGO – Ammonta a 5mila e 553euro la somma devoluta all’onlus Asla Pordenone, sodalizio presieduto da Michele Roveredo figura molto legata alla comunità di Maniago.

Il ricavato dopo l’appuntamento annuale di beneficenza, svoltosi il 20 luglio a Maniago, con la Cena in bianco promossa dall’Ascom-Confcommercio mandamentale e il patrocinio del Comune.

Un’iniziativa sviluppata con successo nel 2016 per ben tre edizioni, poi la sospensione per la pandemia.

La ripresa dell’evento l’anno scorso, allora dedicato alla giovane Ilaria Di Carlo, prematuramente scomparsa, con il ricavato devoluto all’Area giovani del Cro di Aviano.

Il presidente dell’Ascom locale Fabio Rosolen, che nei giorni scorsi ha riunito i tanti collaboratori che si sono prodigati per la migliore riuscita dell’evento, si è detto «orgoglioso del lavoro svolto dalla squadra di commercianti ed esercenti e non solo, a dimostrazione, ancora una volta, della sensibilità e dell’impegno verso le persone meno fortunate. Del resto la partecipazione della comunità a questa iniziativa di solidarietà è stata grande e fin da subito accolta con entusiasmo».

Dal canto suo anche l’assessore al Turismo e Commercio Sandra Zilli si è congratulata con gli organizzatori per aver saputo «gestire con successo la serata – allestita con pietanze della tradizione locale dai ristoratori ed esercenti – che ha consentito ai cittadini maniaghesi di effettuare donazioni per l’Asla».

Un particolare ringraziamento anche ai due ex funzionari dell’Ascom, Roberto Vallan e Lorenzo Cardin, che – come ha ricordato Rosolen – si sono resi disponibili per la cena in bianco in virtù del loro legame con il settore mercantile della città del coltello.

Nelle foto due momenti della Cena in bianco