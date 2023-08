Vespisti e donatori insieme in “Metti in Moto il Dono”

SPILIMBERGO – Domenica 6 agosto, “Metti in Moto il Dono” farà tappa anche in Friuli Occidentale nell’ambito del 14° Vespa Raduno Città del mosaico di Spilimbergo.

“Metti in Moto il Dono” è l’iniziativa nazionale di sensibilizzazione al dono del sangue e degli emocomponenti organizzata da Fidas, la Federazione italiana delle associazioni di sangue, giunta quest’anno alla terza edizione e alla quale ha aderito il Vespa Club Spilimbergo, organizzatore del raduno.

Alla manifestazione parteciperanno oltre 150 vespisti, i quali percorreranno il territorio con indosso il gilet giallo alta visibilità bikers fornito da Fidas. A promuovere l’iniziativa, che unisce appassionati di motociclette e donatori di sangue, è l’Afds, l’Associazione friulana donatori di sangue, della provincia di Pordenone, federata Fidas.

Domenica, il ritrovo dei vespisti si terrà alle 8.30 nella piazzetta Borgo Lucido a Spilimbergo, dalla quale il corteo partirà poi alle 10.30. La prima tappa sarà a Travesio, la seconda a Tauriano e infine l’arrivo a Istrago, dove alle 13.45 si terranno il pranzo e le premiazioni. Nei vari punti di sosta del percorso ad attendere i vespisti ci saranno i volontari Afds della sezione di Spilimbergo e dei comuni limitrofi con l’arco gonfiabile, il gazebo e il materiale informativo di promozione del dono.

“Metti in Moto il Dono” è il calendario di eventi pensati per promuovere il dono del sangue nel periodo estivo, con l’obiettivo di sostenere il valore della donazione in un tour che unisce tutta l’Italia, abbinando la passione per le due ruote alla promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. L’iniziativa sta vedendo la partecipazione di centinaia di motociclisti, e decine di associazioni, i cui volontari sono impegnati nell’organizzazione di motoraduni nelle più belle aree dello