Claut, 1100 anni tra storia, disco sul ghiaccio e canyoning

CLAUT – Un altro weekend denso di eventi aspetta abitanti e turisti a Claut, il 27 e il 28 luglio. Immancabile il solito appuntamento con l’adrenalina e i panorami imperdibili organizzato dal Claut Water Sport Center: alle 8 di sabato, si parte con un’attività di canyoning in Ciafurle. Alle 11 andrà in scena invece l’inaugurazione della rinnovata Biblioteca Civica di Claut.

Nel pomeriggio il Water Sport Center torna protagonista con un mini corso base di kayak, per cominciare a prendere confidenza con la canoa. La sera, invece, un duplice evento: gli amanti della storia e della cultura potranno assistere, alle 21 in Sala convegni, a “1100 anni di Claut: una storia tutta Clautana”.

Si tratta della seconda delle tre serate per festeggiare l’ultra millenario anniversario dalla fondazione del paese. Una serata culturale che mette a ritroso gli orologi e i calendari: il Coro delle Prealpi Clautane, il cantautore Franco Giordani e la poetessa Bianca Borsatti porteranno indietro nel tempo il pubblico con la loro arte.

La prima serata era stata l’inaugurazione di una mostra fotografica, visitabile al Centro visite fino a fine estate, che ripercorre la storia della nostra terra e del nostro paese. Chi invece preferisce divertirsi ballando potrà recarsi al Palaghiaccio, che dalle 20.30 a mezzanotte ospiterà la discoteca sul ghiaccio “Rumba on the rocks”. Domenica 28 luglio il Water Sport Center proporrà un’attività più impegnativa rispetto a quella del giorno precedente, ovvero il canyoning all’interno della forra del torrente Ciafurle, indicata per chi ha già provato il Ciolesan.

Domenica è prevista anche l’annuale festa del gruppo degli Alpini: dopo il ritrovo alle 10 in area Conca Verde e la sfilata verso piazza San Giorgio accompagnata dalla Filarmonica di Roveredo in Piano, il Gruppo procederà all’alzabandiera con deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Dopo la messa in onore ai caduti presso la chiesetta degli Alpini in località Creppi, alle 12.30 si tornerò in Conca Verde per il pranzo. Domenica è prevista anche un’escursione speciale organizzata dal Parco Naturale Dolomiti Friulane in collaborazione con il presidio Slow Food di Pordenone: escursione e pranzo con pic mic wild a Casera Podestine con lo chef Pietro Buzzi.