Claut, torna “Aria delle Dolomiti”: musica, sport, natura e tradizioni

CLAUT – Sabato 22 e domenica 23 agosto torna a Claut “Aria delle Dolomiti”, la manifestazione che per la sua sesta edizione riunisce in un unico fine settimana musica, attività outdoor, sport, tradizioni, proposte culturali, enogastronomia e iniziative per famiglie. Il programma coinvolgerà il centro del paese e diverse aree del territorio, con appuntamenti distribuiti nell’arco delle due giornate e con ingresso gratuito alla manifestazione e agli spettacoli.

Fin dalla mattinata di sabato le vie di Claut ospiteranno i mercatini dedicati all’enogastronomia e all’artigianato, mentre in piazza San Giorgio saranno presenti chioschi e food truck. Sul fronte musicale, la giornata si aprirà con l’intrattenimento di dj Lino Lodi e proseguirà nel tardo pomeriggio con il dj set di Putano Hoffman. L’appuntamento principale sarà alle 21 con Frankie hi-nrg mc, che porterà a Claut il suo “Voce e Batteria Tour 2026”, progetto che mette al centro voce, ritmo e parola in una formula essenziale costruita attorno ai brani del nuovo album dell’artista.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività all’aria aperta. Sabato pomeriggio, nell’area di Conca Verde, sarà aperto gratuitamente il Bosco Avventura Kids, mentre da Lesis partirà il Dog Trekking accompagnato dall’educatrice e istruttrice cinofila Giulia Piazza. L’escursione condurrà verso Casera Casavento e le impronte fossili di dinosauro, lungo un itinerario che permetterà anche di approfondire alcuni aspetti del Percorso Geologico Alto Cellina. In serata, alle 20.30, il Claut Water Sport Center proporrà invece il Night Canyoning in Ciafurle, con partenza e arrivo nel cuore dell’abitato.

Domenica 23 agosto il programma riprenderà dalle 11 con mercatini, chioschi, giochi in legno “di una volta” e attività diffuse lungo le vie del paese. La giornata sarà aperta dallo sport: dalle 8 è in programma la Granfondo Marathon delle Dolomiti Friulane, gara competitiva di mountain bike sui sentieri del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, tappa ufficiale del circuito nazionale FCI XC Marathon e valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali. Alle 9, dal Claut Water Sport Center di Cellino di Sotto, partirà invece l’attività di rafting sul Cellina.

Nel pomeriggio il programma si allargherà alle proposte culturali e alle attività per famiglie. Dalle 14 è previsto uno spettacolo di bolle per grandi e piccoli, mentre alle 15 in piazza San Giorgio si esibiranno i Danzerini Maniaghesi, gruppo impegnato nella valorizzazione delle danze e dei costumi tradizionali del Friuli Occidentale. Sempre alle 15, nell’area picnic di Lesis, prenderà il via il workshop fotografico “A passo di pecora”, collegato al progetto “Paesaggi Transumanti”: la presentazione del volume e del lavoro dedicato alla pastorizia nomade sarà seguita da un laboratorio di cianotipia condotto dal fotografo Abel Picogna, con una breve passeggiata per raccogliere gli elementi naturali da utilizzare nelle stampe. La partecipazione è gratuita, su iscrizione e con posti limitati.

La musica accompagnerà anche la seconda giornata, con dj The Pear da mezzogiorno, la Unbrassed Band nel pomeriggio e dj Bensina dalle 19.30. Per entrambe le giornate resterà centrale il richiamo al territorio: “Aria delle Dolomiti” nasce infatti anche come occasione per invitare chi arriva a Claut a scoprire i sentieri, i rifugi e le possibilità escursionistiche della valle, dal Pradut a Casera Casavento fino alla Val Settimana e al Rifugio Pussa, anche attraverso il noleggio di e-bike disponibile in paese.

Il programma completo e le modalità di prenotazione delle attività sono disponibili sui canali social di “Aria delle Dolomiti” e del Comune di Claut.