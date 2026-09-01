Benny Benassi a Pordenone, 800 droni illuminano il cielo al ritmo della musica

PORDENONE – La musica elettronica incontrerà la tecnologia in uno spettacolo pensato per sorprendere il pubblico di Pordenone. Venerdì 4 settembre, il Parco San Valentino ospiterà infatti Benny Benassi, uno dei dj e produttori italiani più conosciuti sulla scena internazionale, protagonista di un dj set gratuito accompagnato da un innovativo spettacolo di 800 droni luminosi.

L’appuntamento rientra nel programma di Estate a Pordenone 2026 e ripropone una formula già apprezzata lo scorso anno, mettendo insieme una grande protagonista della scena musicale internazionale e un suggestivo show nel cielo.

«Dopo il successo dello scorso anno – commenta l’assessore alla Cultura Alberto Parigi – riproponiamo l’affascinante formula che mette assieme un dj leggendario con la magia dei droni. Un regalo verso Pordenone 2027, una serata gratuita e aperta a tutti che unisce musica elettronica e tecnologia, un concerto e uno spettacolo visivo che testimoniano ancora una volta la capacità della futura Capitale della cultura di sorprendere con nuovi linguaggi, allo stesso tempo popolari e all’avanguardia».

A portare il pubblico nel mondo della dance sarà Benny Benassi, artista con una lunga carriera internazionale, che lo ha visto esibirsi sui palchi dei principali festival e nei club più prestigiosi del mondo. Vincitore di un Grammy Award e autore di produzioni che hanno contribuito a portare la musica dance italiana oltre i confini nazionali, Benassi proporrà a Pordenone uno dei suoi dj set.

Il momento musicale sarà accompagnato da un grande spettacolo nel cielo. Ottocento droni luminosi decolleranno in perfetta sincronia, dando vita a immagini e scenografie luminose coordinate con la musica. Una performance che punta a fondere creatività e innovazione tecnologica, trasformando il cielo sopra il Parco San Valentino in un grande palcoscenico.

Lo spettacolo con i droni è realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’ingresso alla serata sarà gratuito. Informazioni organizzative, orari e modalità di accesso all’area saranno comunicati nei giorni precedenti l’evento attraverso i canali ufficiali del Comune di Pordenone.