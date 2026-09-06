Esclusivo – Guerra, F16 Aviano tornati e sostituiti dal 180 Squadrone Usaf

AVIANO – Tutti rientrati a Aviano i 12 caccia F16 del 31 stormo USAF dal Medio Oriente per le operazioni belliche in Iran (anticipato da pordenoneoggi.it alcuni giorni fa), gli Stati Uniti stanno inviando a rotazione nuovi squadroni di caccia in per sostenere la campagna di pressione a tempo indeterminato dell’amministrazione Trump contro l’Iran. Questa mossa libererà unità che erano di stanza nella regione ben oltre i consueti sei mesi di permanenza previsti per gli schieramenti dell’US Air Force. Nelle prossime settimane sono previste ulteriori rotazioni dei caccia statunitensi.

Tra le unità che stanno tornando a casa c’è il 158th Fighter Wing della Guardia Nazionale Aerea del Vermont, che utilizza i velivoli F-35 Lightning II. Anche gli F-16 Fighting Falcon del 555th Fighter Squadron, con base ad Aviano sono tornati.

Le unità di caccia statunitensi in rientro erano state dispiegate all’estero dallo scorso anno. Gli F-35 del Vermont furono inizialmente schierati a Puerto Rico nel dicembre 2025 e supportarono la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro a gennaio, prima di essere dispiegati in Medio Oriente in vista della guerra aerea statunitense contro l’Iran. Gli F-35 della Guardia Nazionale Aerea del Vermont sono stati avvistati in transito attraverso la base RAF di Lakenheath, nel Regno Unito, mentre facevano ritorno in patria. Gli F-16 del 555th Fighter Squadron erano stati dispiegati in Medio Oriente da novembre.

In queste ore sono arrivati ​​nella zona di operazioni del CENTCOM gli F-16 provenienti dal 180th Fighter Wing della Guardia Nazionale Aerea dell’Ohio. Dodici F-16 della Guardia Nazionale Aerea dell’Ohio sono partiti da Lajes, nelle Azzorre, il 4 settembre, riforniti in volo dai Kc135 da Sigonella. Gli aerei F16 erano giunti sull’isola portoghese il 29 agosto. Al. Rin.