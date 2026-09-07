Grande successo per l’Antica Fiera dei Thest: oltre 45mila presenze

POLCENIGO – Si spengono le luci sulla 353ª Antica Fiera dei Thest. “A Polcenigo – scrive l’ex sindaco Mario Della Toffola complimentandosi con il sindaco Antonio Del Fiol e il vice sindaco Fabio Pegoraro, già membri della sua giunta, per la continua crescita di Thést – rimane la gioia di avervi accolti: 45.000 presenze a fine rassegna, e tantissimi momenti da portare a casa.

Adesso che il borgo ritrova piano il suo silenzio, il pensiero va a chi ha reso possibile tutto questo. A chi ha allestito, organizzato, lavorato per giorni e a chi, anche adesso, è ancora impegnato a sistemare le ultime cose. Ai volontari, alle associazioni, agli artigiani, agli espositori, ai nostri dipendenti comunali, alle attività e a tutte le persone che hanno dato una mano.

Grazie a voi che avete camminato tra i banchi, ammirato il lavoro degli artigiani, incontrato amici, accompagnato i bambini a scoprire una tradizione che appartiene anche a loro. A chi torna da una vita e a chi, quest’anno, è arrivato per la prima volta.

Da 353 edizioni, la Fiera entra nelle storie delle famiglie, nei ricordi di settembre, negli appuntamenti che si aspettano volentieri. Averne condivisa un’altra con voi ci rende felici”.