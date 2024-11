Comitato spontaneo agricoltori Pordenone, gremito incontro a San Foca

SAN FOCA – Il Comitato Spontaneo Agricoltori di Pordenone il 22 novembre ha dato vita presso il centro civico di San Foca ad un incontro i cui protagonisti sono stati gli agricoltori della provincia.

Durante la serata si è avuto un confronto su quelle che sono le problematiche del settore con lo scopo di cercare delle soluzioni.

E’emersa inoltre ,la volontà di coinvolgere la cittadinanza per cercare di far capire quanto cuore ci sia nel nostro lavoro e per far sì che loro possano mettere sulle Loro tavole del cibo di alta qualità.

Il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno partecipato numerosi all’incontro.