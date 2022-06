Comune Spilimbergo, prestigioso riconoscimento della Sda Bocconi

SPILIMBERGO – Il Comune di Spilimbergo riceverà il giorno 20 giugno, a Milano, presso il Campus SDA Bocconi una menzione, speciale, nel corso della Cerimonia di Premiazione, a seguito della partecipazione al bando “VALORE PUBBLICO: la Pubblica Amministrazione che funziona” indetto nei primi mesi del 2022, dalla SDA Bocconi School of Management di Milano per valorizzare progetti di buone pratiche amministrative.

L’iniziativa della prestigiosa università di Milano con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, di Anci e di UPI, aveva quale finalità quello di incentivare l’innovazione e la modernizzazione nel settore pubblico, valorizzando le “buone pratiche” che permettono ai cittadini e alle imprese di avere a disposizione servizi più efficienti e inclusivi ,con l’obiettivo di mappare le migliori pratiche del settore pubblico e creare un contesto idoneo all’attivazione di circoli virtuosi di diffusione .La valutazione delle candidature è stata effettuata da un team di esperti e professionisti sulla base del documento di partecipazione presentato dall’Assessorato al Turismo di Spilimbergo.

Tra le dieci categorie previste, l’Amministrazione ha partecipato a quella relativa a “Cultura e Turismo” indirizzata a “progetti e iniziative che puntano alla conservazione, promozione e alla valorizzazione delle diverse forme di cultura, alla promozione delle eccellenze, alla creazione di condizioni ambientali favorevoli alla crescita del turismo e alla produzione di valore culturale, sociale ed economico per il territorio”, presentando il progetto “Spilimbergo città accessibile”, già menzionato quale progetto turistico “pilota” in Regione.

“Non posso che esprimere soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento – afferma l’assessore Anna Bidoli – ottenuto dal progetto turistico “Spilimbergo città accessibile” promosso e ideato dal mio assessorato, non solo per la ricaduta economica e di sviluppo della Città, ma anche per i valori sociali e culturali insiti in esso.

Si tratta di un progetto di rete, partecipato, interdisciplinare e organico, avviato nel 2018, lavorando su più livelli, in collaborazione con la Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia, attraverso il suo centro di Informazione sulle Barriere Architettoniche, Promoturismo Fvg e i diversi portatori di interesse. Ha coinvolto tutto il tessuto economico sociale, in particolare il settore del commercio e della ricezione.

Sono stati considerati tutti i possibili fruitori e le loro specifiche e diverse esigenze (motorie, sensoriali, cognitive) con l’intenzione di far loro vivere e apprezzare le bellezze della Città. Con il Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche sono stati mappati tutti i monumenti e luoghi attrattivi della Città, i ristoranti e gli alberghi.

Promoturismo Fvg, che ci ha sempre affiancati nella progettualità, ha lavorato sulla mappa turistica accessibile, che ci è stata consegnata proprio in questi giorni.

La Citta’ dispone, inoltre, ora di una mappa tattile, collocata grazie alla collaborazione della Parrocchia in uno dei luoghi più attrattivi di Spilimbergo. Sono già partite nel mese di aprile e continueranno durante l’estate visite guidate accompagnate anche da una segnante LIS, lingua italiana dei segni. Il riconoscimento ottenuto ora dalla SDA Bocconi di Milano ci gratifica e ci sprona a proseguire su questa strada”.

Nei giorni scorsi sono inoltre stati riconosciuti i contributi regionali a valere sul bando turismo “Valorizzare e promuovere il territorio” per progetti mirati, manifestazioni e iniziative promozionali finalizzati alla promozione turistica del territorio.

L’assessorato al turismo ha partecipato con il progetto “Spilimbergo Citta’ del Mosaico” entrando in graduatoria e aggiudicandosi, come ogni anno, il relativo contributo regionale.