Ha un malore mentre corre: Mauro, titolare di una pizzeria, muore a 50 anni

PRATA – Va a correre, ma si sente male e muore per un infarto. E’ successo al 50enne Dario Masutti, proprietario della pizzeria Pizzamania di via Cesare Battisti e della gelateria a fianco in cui lavora la moglie Michela Biasi.

Era una persona molto conosciuta a Prata di Pordenone. Con la consorte e la figlia viveva in via Floreffe, in una zona posta vicino al centro.

Ad accorgersi di lui sono stati i passanti che hanno subito chiamato i soccorsi del 118.

Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Prata, per le formalità di rito e avvertire la famiglia.

Il locale di Masutti aveva ospitato la festa per l’elezione a sindaco di Katia Cescon.

Lui, nel corteo vittorioso, aveva fatto salire in sella alla sua Harley Davidson la nuova prima cittadina, scortandola per le strade di Prata.