Concerto di Natale di Glauco Venier il 29 dicembre

CASARSA DELLA DELIZIA – A Casarsa della Delizia sarà la musica d’autore a celebrare il periodo natalizio e a traghettare verso il 2024: venerdì 29 dicembre alle 20.45 appuntamento al teatro comunale Pier Paolo Pasolini per il tradizionale Concerto di natale. Protagonista di quest’anno il quartetto di Glauco Venier. Evento ad ingresso libero.

“Sarà l’occasione per lo scambio di auguri – dichiarano il sindaco Claudio Colussi e il consigliere comunale delegato ad associazioni ed eventi Antonio Deganutti – ascoltando dal vivo dell’ottima musica con il quartetto di Glauco Venier. Abbiamo deciso di donare alla cittadinanza il concerto di un musicista corregionale di fama internazionale, insieme ai suoi virtuosi musicisti, per poter vivere serenamente il clima natalizio godendosi del tempo in comunità”.

In scaletta nel concerto prevede musiche della tradizione natalizia, brani originali e melodie scelte da vari repertori con Alba Nacinovich alla voce, Glauco Venier al pianoforte, Alessio Zoratto al contrabbasso e il casarsese Luca Colussi alla batteria.

L’appuntamento fa parte della rassegna Aria di Natale organizzata dalla Città di Casarsa della Delizia – ufficio cultura e con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (programma completo su www.comune.casarsadelladelizia.pn.it).

Glauco Venier, nativo di Sedegliano, è un musicista e compositore jazzista di fama internazionale. Celebre il suo sodalizio con il trombettista Kenny Wheeler, insieme al quale e a Norma Winstone ha formato un trio di successo. Nel 2008 l’album “Distances” di Venier (con Norma Winstone) è stato nominato ai Grammy Awards, come miglior album jazz vocale.