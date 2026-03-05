CONFLITTO IRAN – Nuovo volo cargo USAF da Aviano al Golfo

AVIANO – Nuovo volo di un aereo cargo Boeing C-17 A Globemaster da Aviano alla penisola del Golfo interessato dal conflitto Israelo-Americano contro l’Iran. L’aereo, arrivato in mattinata da Ramstein, in Germania, poco dopo le 10, con una rotta non diretta ma che ha sorvolato Cechia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia, è ripartito nella stessa giornata di giovedì poco dopo le 15 con matricolo di volo RCH1866.

Come già per altri voli cargo da Aviano da parte della Us Air Force ha spento il transponder (il dispositivo che consente la visione della rotta sulle app della rete, ndr) sulle coste dell’Egitto e con tutta probabilità è poi atterrato in tarda serata in una base militare americana della penisola arabica.

L’aereo è appartenente alla 62esima Airlift Wing con base a Lewis-Mcchord, Washington ed appartiene al reparto di volo Air Mobility Command che ha nella sua flotta aerei cargo, aereo cisterna e trasporto sia truppe che equipaggi sanitari e trasporto militari, oltre che trasporti speciali quali armamenti leggeri, pesanti, batterie missilistiche antiaeree e apparecchiatire per la comunicazione.

La missione dell’Air Mobility Command è quella di fornire mobilità e supporto rapidi e globali alle forze armate americane. Il comando svolge anche un ruolo cruciale nel fornire supporto umanitario in patria e in tutto il mondo. Gli uomini e le donne dell’AMC forniscono trasporto aereo e rifornimento in volo a tutte le forze armate americane. Al.Rin.