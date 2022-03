Donne Protagoniste, apertura il 5 marzo con mostra “Note a margine”

PORCIA – Sabato 5 marzo, alle ore 11.00, al Casello di Guardia di Porcia si inaugura la mostra NOTE A MARGINE che apre la quattordicesima edizione di Donne Protagoniste, rassegna promossa nella ricorrenza dell’8 marzo dall’Assessorato alla Cultura del comune di Porcia e curata da Franca Benvenuti e Alessandra Santin.

La mostra, realizzata con il sostegno della Fondazione Giovanni Santin per il contemporaneo, vede protagoniste Silvia Braida, Daniela Daz Moretti e Adriana Rigonat, artiste della nostra regione con al loro attivo mostre e rassegne nazionali ed internazionali.

Orari di apertura: dal 5 marzo al 10 aprile; sabato (16-19) – domenica (10-12/16-19); nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Possibilità di visite guidate, anche in altre giornate, solo su prenotazione: [email protected]

La mostra propone come vere e proprie note a margine i contenuti, le tecniche, la materia e i metodi che le tre artiste utilizzano nei loro percorsi artistici, caratterizzati da una personale e profonda riflessione sull’esistenza al femminile: un’attenzione rivolta al mondo delle donne esplorato nella sua problematicità e complessità.

Silvia Braida, Daniela Daz Moretti e Adriana Rigonat, scrive Alessandra Santin nel suo testo critico, richiamano visivamente i vissuti delle donne, accogliendo nelle loro opere narrazioni di genere in cui gli eventi personali si trasformano in temi sociali che svelano le immagini sfaccettate di una realtà presente che va assolutamente conosciuta, indagata e approfondita. Proprio nel portare dentro di sé un messaggio, un pensiero, una riflessione sta l’importanza dal punto di vista concettuale della mostra Note a margine, che naturalmente accoglie, come fondamentale, anche l’indiscutibile valore estetico delle opere.

Franca Benvenuti