Donne Protagoniste: dal 5 marzo arte, letteratura, musica e teatro

PORCIA – Un mese di eventi in programma per la quattordicesima edizione di Donne Protagoniste, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia nella ricorrenza dell’8 marzo: una mostra d’arte contemporanea e cinque incontri che, attraverso letteratura, attualità, teatro, musica, accenderanno i riflettori su tematiche riguardanti la donna e il suo ruolo nella società.

Anche questa edizione vede la collaborazione di numerose associazioni e privati, a significare il valore della rassegna come sottolineano le curatrici Franca Benvenuti e Alessandra Santin: Fondazione Giovanni Santin onlus, Utle Porcia, Proloco Pro Porcia, Don Chisciotte aps, Orchestra a Plettro Sanvitese odv, Associazione teatrale Le Muse Orfane, Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, FIDAPA sez. di Pordenone, Sorsi e Percorsi, Azienda dei Principi di Porcia e Brugnera.

MOSTRA

“NOTE A MARGINE”

Silvia Braida, Daniela Daz Moretti, Adriana Rigonat sono le protagoniste della mostra “NOTE A MARGINE” che, sabato 5 marzo alle 11.00, al Casello di Guardia di Porcia, inaugurerà la rassegna. La mostra, come scrive Alessandra Santin nel suo testo critico, vuole accogliere come vere e proprie “note a margine” i contenuti, le tecniche, la materia e i metodi che le tre artiste stanno utilizzando nelle loro ricerche poetiche. A unificare questi percorsi è l’attenzione rivolta alle questioni di genere: il mondo delle donne oggi, le loro aspettative, le ricchezze e le problematiche presenti, le specificità e le crisi, i vuoti e i punti di forza, le bellezze e i timori, il presente femminile e il futuro femminile.

La mostra sarà visitabile dal 5 marzo al 10 aprile con i seguenti orari: sabato 16-19; domenica 10-12/16-19.

Possibilità di visite guidate su prenotazione scrivendo a:[email protected]

Obbligo di green pass

Gli eventi della rassegna

Mercoledì 9 marzo, ore 18.00, Casello di Guardia: presentazione della guida “Quattro passi insieme: percorsi in Friuli occidentale, sostenibilità e donne che hanno aperto la strada”, scritta da Lorenzo Cardin e Paola Dalle Molle e arricchita con illustrazioni di Giulia Bozzola: modererà l’incontro Franca Benvenuti.

Sabato 19 marzo, ore 18.00, Casello di Guardia: presentazione del libro “Leggere gli uomini” di Sandra Petrignani che dialogherà con Stefania Savocco: una scorribanda molto personale e appassionata che ci fa scoprire, come insegna Virginia Woolf, quanto “nella vita come nell’arte i valori delle donne non sono i valori degli uomini” e che esiste, probabilmente, un modo femminile di essere lettore.

Sabato 26 marzo, ore 20.30, Duomo di San Giorgio Martire: il concerto “La tempesta di neve”, l’Orchestra a Plettro Sanvitese, diretta dal M° Alberto Marchioni, presenterà la suggestiva fiaba d’amore di Puškin (1799-1837) nella traduzione musicale scritta dal compositore russo G. Sviridov (1915-1998). Voci narranti Monica Beltrame e Ruggero Degano, flauto traverso Gabriella Battel.

Domenica 3 aprile, ore 18.00, Sala Diemoz: le Muse Orfane presenteranno la pièce teatrale “L’amore sopra ogni cosa” con Viviana Piccolo e Francesco Cevaro, testo e regia di Silvia Lorusso Del Linz. Lo spettacolo si ispira all’intensa storia d’amore fra Luciano Pradolin e la francese Gaby Vincent.

Sabato 9 aprile, ore 18.00, al Casello di Guardia: Maria Teresa Gasparet, sommelier professionista, giudice sensoriale e comunicatrice del settore enogastronomico, intervistata dal giornalista Gabriele Giuga, racconterà la sua passione per il vino e come questa passione si sia trasformata in lavoro.