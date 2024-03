Donne Protagoniste, il 21 Elisa De Zan sulla Grande Guerra

PORCIA – Giovedì 21 marzo, alle 17.30, a Porcia al Casello di Guardia, nel quarto appuntamento della rassegna Donne Protagoniste, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin onlus, si parlerà di scrittura femminile durante il primo conflitto mondiale con Elisa De Zan, esperta specializzata sui siti della Grande Guerra, ideatrice e divulgatrice di “Scrittrici nella bufera: la parola alle donne”.

Senza dubbio l’“evento guerra” rappresentò un terreno narrativo quasi esclusivamente maschile ma tante furono le voci femminili che, inaspettatamente, si levarono per descrivere l’inferno che bruciò l’Europa tra il 1914 e il 1918. Molto diverse tra loro, non costituirono mai un coro: alcune appartenevano a grandi scrittrici, altre a madri e mogli rimaste anonime, altre a caparbie croniste di guerra che, fra mille ostacoli, praticavano un mestiere che, a quel tempo, era appannaggio degli uomini.

Attraverso l’uso sapiente della parola tutte combatterono per il proprio Paese, in alcuni casi spendendosi per la guerra, in altri sognando la pace.

Emancipate per scelta o indipendenti per necessità, coraggiose e straordinariamente moderne, queste donne furono protagoniste di biografie affascinanti e di avventurose vicende professionali che le resero delle splendide “guerriere della carta” che, testimoniando quella che fu la loro Grande Guerra, hanno saputo regalarci pagine di grande letteratura, appassionate e appassionanti.

Incontro realizzato in collaborazione con: Assessorato Pari Opportunità del Comune di Pordenone, Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone APS, UTLE Porcia APS, Lions Club Porcia, Biblioteca Civica di Porcia, In Prima Persona-Uomini contro la violenza sulle donne, FIDAPA-Pordenone.

Franca Benvenuti