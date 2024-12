Donne Protagoniste, il 5 a Porcia Antonella Sbuelz con “Mariam”

PORCIA – Giovedì 5 dicembre, alle 17.30, a Porcia all’Auditorium Diemoz, nell’ambito della rassegna Donne Protagoniste 2024, la scrittrice e poetessa udinese Antonella Sbuelz presenterà Mariam. Guerra e amori richiedono coraggio, romanzo storico edito da Vallecchi.

A dialogare con l’autrice sarà Franca Benvenuti, curatrice della rassegna, letture dell’attrice Bianca Manzari.

L’Italia è appena entrata in guerra quando, il 28 giugno 1940, a bordo di un trimotore italiano viaggia Italo Balbo, l’uomo più potente della Libia, già diventato leggenda, nella polvere del deserto una ragazza a cavallo, in fuga da obblighi e violenza, ne segue il volo con lo sguardo. La Sbuelz, prendendo le mosse da un dubbio storico venato di giallo, ripercorre in questo romanzo luci e ombre del colonialismo italiano in Libia rievocandone i protagonisti, le atmosfere, gli eventi che hanno cambiato il mondo.

Ma la Storia si intreccia con la microstoria e l’autrice così, con la sua scrittura delicata e struggente, immerge il lettore nella vita quotidiana di donne e uomini che osano ribellarsi a convenzioni, violenze e soprusi.

Antonella Sbuelz è autrice di romanzi che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti, ma anche di racconti, poesie e saggi: è stata tradotta in inglese, tedesco, francese, croato e spagnolo. Dopo molti anni di insegnamento continua a incontrare studenti nelle scuole di tutta Italia, ma anche all’estero.

L’incontro, che rientra nel ricco calendario degli eventi di Purlilium Natale 2024, è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin in collaborazione con: Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, UTLE Porcia APS, Biblioteca Civica di Porcia, FIDAPA Pordenone, In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, Lions Club Porcia.

Franca Benvenuti